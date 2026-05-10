Festa della mamma, Fiumicino si veste di fiori e musica

Successo in Piazza dell’Unione Europea per l’evento promosso dal Comune tra infiorata artistica, spettacoli, sport e valorizzazione delle eccellenze locali

di Fernanda De Nitto

Tra musica, fiori, sport e cultura si è tenuta in Piazza dell’Unione Europea, presso la sede comunale di Fiumicino, la “Festa della mamma”, promossa dall’Amministrazione per celebrare la donna, che più di tutto costituisce un pilastro saldo della famiglia.

Nella mattinata, grazie al Gruppo Infioratori di Gerano, è stato allestito sul piazzale una singolare infiorata dedicata proprio alle mamme. Gerano, comune italiano della città metropolitana di Roma Capitale, sede dell’unione dei comuni di Valle del Giovenzano, organizza annualmente la sua infiorata, quale grandioso omaggio per celebrare la solennità della Madonna del Cuore, con un tappeto floreale che ritrae diverse creazioni e decorazioni. In particolare un grande rosone circolare e sette quadri riguardanti tematiche di carattere religioso, ricorrenze civili e personaggi della vita sociale e culturale. Proprio uno di questi quadri è stato oggi rappresentato a Fiumicino, in un intreccio armonioso e romantico di colori, dove a prevalere è un grande cuore rosso al centro della raffigurazione artistica.

Nel contesto dell’evento sono stati premiati, da parte del Sindaco Mario Baccini, gli studenti che hanno raggiunto il massimo della votazione sia nelle scuole superiori che all’università, ai quali oltre una pergamena simbolica, è stata anche assegnata, da parte del comune, una borsa di studio, quale incentivo per il suo proseguo degli studi o per la carriera professionale.

“Quella di oggi è stata una giornata dedicata alle mamme ma anche un’importante occasione per valorizzare sport, cultura e associazioni, pilastri fondamentali per la crescita sociale della città – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini – Stiamo lavorando per offrire ai giovani nuove opportunità attraverso strutture moderne e investimenti utili alla crescita sportiva e culturale del territorio”.

Durante la mattina di festa gli allievi dell’Accademia di MTDA hanno deliziato i presenti con alcuni brani della discografia italiana ed estera, cantando e suonando testi rock e del cantautorato italiano, egregiamente realizzati dalla “Mtda Live Band”. A seguire gli stessi allievi, del teatro e musical, hanno proposto un brano cantato e recitato con il quale hanno vinto diversi riconoscimenti prestigiosi, grazie alla professionalità di Manuela Mazzini, direttrice della Mtda.

L’Amministrazione ha voluto poi omaggiare di un riconoscimento alcune eccellenze sportive del territorio tra cui i campioni di beach volley Elia Emanuele Amendola e Mattia Romano, il nuotatore Francesco Cecconi, la squadra di Calcio a 5 “Real Fiumicino”, recentemente promossa in serie C e la neo accademia di danza fondata da Ylenia Centra.

La festa della mamma è stata, altresì, occasione per promuovere alcune realtà sociali e culturali del territorio a partire dalla Misericordia di Fiumicino presente presso l’area dell’evento con i suoi mezzi e con un corso gratuito di disostruzione pediatrica rivolto a tutti i cittadini interessati. Presenti, anche, l’associazione della località di Parco Leonardo “Eidos in rete”, particolarmente impegnata nell’aggregazione giovanile e culturale, la libreria Matrioska e Family Point.

Presente insieme al Sindaco Mario Baccini, al Segretario Generale del Comune di Fiumicino Giuseppe Salvatore Alemanno, ad alcuni rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, anche il primo cittadino del Comune di Gerano, Danilo Felici.