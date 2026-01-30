Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 30 Gennaio 2026

Carnevale di Maccarese, scattano le modifiche alla viabilità

Domenica 1 febbraio divieti di transito e strade chiuse dalle 14 alle 19 per consentire lo svolgimento della manifestazione

 

Il 1° febbraio si terrà l’evento “Carnevale di Maccarese” e per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione, sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

 

– Divieto di transito veicolare in Via Giovanna Reggiani, nel tratto compreso tra Viale di Castel San Giorgio e Viale Tre Denari, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del giorno 01 Febbraio 2026 e comunque fino al termine della manifestazione, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza. Tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità sono interdetti a mezzo transenne;

 

– Divieto di transito veicolare in: Via di Campo Salino (escluso residenti), nel tratto compreso tra Via delle Tamerici (esclusa), e Viale di Castel San Giorgio Viale di Castel San Giorgio nel tratto compreso tra Via del Buttero (esclusa) e Via Corona Australe (esclusa) dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del giorno 01 Febbraio 2026, limitatamente al passaggio dei partecipanti e comunque fino al termine della manifestazione, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita garanzia della pubblica incolumità sono interdetti a mezzo transenne;

 

– Divieto di transito veicolare, escluso residenti in Via Corona Australe ( senso di marcia con direzione Via del Buttero ), tratto compreso tra Via della Muratella e Viale di Castel San Giorgio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del giorno 01 Febbraio 2026 limitatamente al passaggio dei partecipanti e comunque fino al termine della manifestazione, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita garanzia della pubblica incolumità sono interdetti a mezzo transenne.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
