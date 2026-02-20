Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 20 Febbraio 2026

Carnevale di Fregene 2026: domenica 22 febbraio disciplina di traffico provvisoria

Divieti di transito e sosta con rimozione forzata nelle vie interessate dalla sfilata dalle ore 13:00 fino al termine della manifestazione

 

 

Con il patrocinio della Città di Fiumicino e l’organizzazione della Pro Loco Fregene Maccarese, domenica 22 febbraio 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi del litorale romano: la 40ª edizione del Carnevale di Fregene.

 

Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni, ad esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza, dalle ore 13:00 fino al passaggio della sfilata, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza:

 

– Istituzione di divieto di transito veicolare e istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, anche negli stalli adibiti a parcheggio, nel parcheggio sede dell’Info Point della Proloco di Fregene Maccarese, sito in Viale della Pineta di Fregene e Viale Sestri levante;

 

– Istituzione di divieto di transito veicolare e istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, anche negli stalli adibiti a parcheggio, in Via Castellammare, nel tratto compreso tra Via della Pineta di Fregene e Via Marotta (esclusa) e in Via Sestri Levante nel tratto compreso tra Via Nervi (esclusa) e Via della Pineta di Fregene con obbligo di svolta a destra in Via Nervi per chi percorre Via Sestri Levante direzione Castellammare ed obbligo di svolta in Via Marotta per chi percorre Via Castellammare provenienza Via della Veneziana;

 

– Istituzione di divieto di transito veicolare e istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, anche negli stalli adibiti a parcheggio, in Via della Pineta di Fregene nel tratto compreso tra Via Porto Azzurro (esclusa) e la rotatoria del Mare, con obbligo di svolta a destra in Via Porto Azzurro e obbligo di svolta a sinistra in Via Porto Venere per chi percorre Via della Pineta di Fregene con provenienza Viale di Porto; – Istituzione di divieto di transito veicolare e istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, anche negli stalli adibiti a parcheggio, in Lungomare di Ponente nel tratto compreso tra Via Pegli (esclusa) e la rotatoria del Mare con obbligo di svolta a sinistra in Via Pegli per chi percorre Lungomare di Ponente con provenienza Villaggio dei Pescatori;

 

– Istituzione di divieto di transito veicolare e istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, anche negli stalli adibiti a parcheggio, in Lungomare di Levante nel tratto compreso tra Via Forte dei Marmi (esclusa) e la rotatoria del Mare, con obbligo di svolta in Via Forte dei Marmi per chi percorre Lungomare di Levante con provenienza Focene.

 

Tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne. Qualora la manifestazione termini prima di quanto previsto nella presente ordinanza, si potrà procedere a riaprire anticipatamente al traffico le zone interdette.

 

 

