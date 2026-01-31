Carnevale, al via gli eventi sul territorio: si parte da Maccarese

Sfilate e iniziative anche a Fregene, Passoscuro, Testa di Lepre e Fiumicino

di Dario Nottola

Tutto è pronto per uno scoppiettante inizio degli eventi di Carnevale. Si comincia da Maccarese. Dopo il rinvio causato dal cattivo tempo domenica scorsa, al via domani la sfilata organizzata dalla Pro Loco di Fregene Maccarese.

La terza edizione del “Carnevale di Maccarese” partirà alle 14, da via Giovanna Reggiani: il corteo, animato da gruppi mascherati ispirati al Circo, con carri allegorici, tra cui spiccano “Il veliero dei sogni”, “Super Mario bros”, “Circus”, “Sparacoriandoli” e “Gigi Dag”, e musica itinerante, percorrerà viale Castel San Giorgio per concludersi nel parco adiacente alla parrocchia di Maccarese. Durante l’evento saranno presenti food truck, stand gastronomici, giostre e attrazioni per bambini. L’iniziativa, che sarà replicata domenica 15 febbraio a Fregene, è organizzata dalla Pro Loco di Fregene-Maccarese ed è patrocinata dal Comune di Fiumicino.

Novità sarà la sfilata in programma a Passoscuro sabato 7 Febbraio, con partenza alle 15 da via Villacidro: la “Pro Loco Giovani” sta allestendo dei carri allegorici.

Domenica 8 febbraio, i carri saranno protagonisti della sesta edizione della Sfilata di Testa di Lepre con le sue quattro contrade: Borgo, Colonnacce, Malvicina e Prataroni, la giornata inizierà alle 12 in piazza, con animazione per bambini e adulti, musica e divertimento. Saranno allestiti stand gastronomici e sarà assegnato il premio alla miglior maschera. Alle 15 prenderà il via la sfilata allegorica tra colori, coriandoli e musica. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Testa di Lepre ed è patrocinata dal Comune di Fiumicino. Sarà presente ai festeggiamenti il Sindaco Mario Baccini.

La Pro Loco di Fiumicino è all’opera, invece, per la 36esima edizione del “Carnevale a Mare”, patrocinato dal Comune. Quest’anno una doppia edizione su via Torre Clementina, lungo il porto canale: una specifica dedicata ai bambini domenica 8 febbraio e l’altra con i carri domenica 15 febbraio. Domenica 8, dalle 9 alle 19, sarà attivo il mercatino, mentre dalle 11 alle 12.30 è prevista animazione con artisti di strada. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, spazio allo spettacolo di intrattenimento, con musica e attività pensate per grandi e bambini. Domenica 15 andrà in scena la Grande Sfilata, Il raduno di carri e gruppi mascherati è previsto alle 14.30, mentre la sfilata prenderà il via alle 15. Un pomeriggio di colori, coriandoli e divertimento.