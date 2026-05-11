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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 11 Maggio 2026

Viabilità estiva, Petrillo: “Comune fermo, rischio caos parcheggi”

Il Capogruppo della Lista Civica Ezio attacca l’amministrazione: “Nessun piano concreto per gestire l’assalto al litorale”

 

Con l’estate ormai alle porte, torna al centro del dibattito il tema della viabilità sul litorale di Fiumicino. A sollevare l’allarme è Angelo Petrillo, Capogruppo della Lista Civica Ezio, che punta il dito contro l’amministrazione comunale accusandola di immobilismo e mancanza di programmazione sulla gestione dei parcheggi e dei flussi turistici. Secondo Petrillo, senza interventi immediati il territorio rischia di trovarsi impreparato davanti all’aumento di residenti, pendolari e visitatori diretti verso le spiagge.

 

 

“L’estate deve ancora iniziare, ma il rischio caos parcheggi è già sotto gli occhi di tutti. Il Comune di Fiumicino è fermo, senza una strategia chiara e senza soluzioni concrete per affrontare l’aumento delle presenze sul litorale” lo dichiara Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio.

 

“Tra residenti, turisti e pendolari diretti al mare – prosegue – nei prossimi mesi il territorio sarà preso d’assalto. Eppure, ad oggi, non si conosce alcun piano serio sulla gestione dei parcheggi. Non è chiaro come l’amministrazione intenda affrontare i flussi estivi né quali misure verranno adottate per evitare il collasso della viabilità”.

 

“Il rischio concreto – evidenzia Petrillo – è quello di ritrovarci con automobili parcheggiate ovunque: lungo le strade, sui marciapiedi, davanti agli accessi e perfino in punti pericolosi per la circolazione. Una situazione che finirebbe per compromettere viabilità, sicurezza e decoro urbano, creando enormi disagi ai cittadini e ai visitatori”.

 

“La verità è che – rimarca – l’amministrazione continua a navigare a vista su un tema fondamentale per il territorio. Programmazione e organizzazione andavano avviate mesi fa. Invece, ancora una volta, il Comune arriva impreparato all’appuntamento più importante dell’anno”.

 

Fiumicino non può affrontare la stagione estiva nell’improvvisazione. I cittadini meritano risposte immediate, interventi concreti e un piano serio per evitare che il caos parcheggi si trasformi nell’ennesima emergenza annunciata” conclude Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio

 

 

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Parcheggi Petrillo viabilità
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