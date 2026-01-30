Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 30 Gennaio 2026

UGL e Amministrazione Comunale: confronto costruttivo sul futuro del TPL

Sblocco degli stipendi, nuova gestione U.d.r. e tutela dei lavoratori al centro dell’incontro con il Sindaco

 

La Segreteria UGL, rappresentata da Simone Marinelli (RSA UGL) e da Flavio Rulli (delegato UGL e incaricato del Sindaco per le tematiche relative al TPL), ha incontrato il Sindaco Baccini, consolidando la collaborazione già instaurata fin dall’inizio con l’attuale Amministrazione. Presenti all’incontro anche l’Assessore al Bilancio Vincenzo D’Intino e la Consigliera Patrizia Fata.

 

“Il confronto – spiegano Marinelli e Rulli – ha avuto l’obiettivo di affrontare le problematiche che da tempo interessano il settore e di proporre eventuali soluzioni e interventi per il futuro. Particolare rilievo è stato dato allo sblocco degli stipendi dei lavoratori, reso possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale”.

 

“Tra i temi discussi – rimarcano – è stata anche affrontata l’introduzione della nuova modalità di gestione del TPL denominata ‘U.d.r.’, con particolare attenzione a tutto ciò che dovrà essere attuato per garantire una transizione lineare e senza problemi per i lavoratori coinvolti”.

 

“Sono previsti ulteriori incontri per monitorare l’intero processo, a tutela sia dei lavoratori che dell’utenza. L’Amministrazione è presente e attiva, e la Segreteria UGL esprime soddisfazione per la collaborazione in corso, finalizzata a raggiungere i migliori risultati possibili.” concludono Simone Marinelli e Flavio Rulli

 

 

Tags
Flavio Rulli Simone Marinelli Trasporto Pubblico Ugl
