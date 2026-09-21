Trasporto scolastico, partenza nel caos a Fiumicino: opposizione all’attacco

Bonanni e Di Genesio Pagliuca: “Il Comune si assuma le proprie responsabilità”

Barbara Bonanni, capogruppo di Sinistra Italiana – Reti Civiche Fiumicino, ed Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Partito Democratico, intervengono sui gravi disservizi verificatisi nella giornata odierna all’avvio del servizio di trasporto pubblico scolastico.

“Questa mattina si sono verificati disagi inaccettabili che hanno coinvolto famiglie, bambini e assistenti del trasporto scolastico – dichiarano Bonanni e Di Genesio Pagliuca – Nella tarda serata di ieri è stato inviato ai genitori e al personale un file confuso, di difficile interpretazione, che non permetteva di comprendere correttamente i cambi di linea, le nuove fermate e l’organizzazione del servizio. Inoltre, molti bambini non risultavano nemmeno nelle liste degli utenti da trasportare, generando ulteriore caos e smarrimento”.

“La mancanza di informazioni chiare e tempestive ha esasperato gli animi – aggiungono – portando anche ad episodi di aggressione nei confronti delle assistenti, già penalizzate nei giorni scorsi dalla riduzione delle ore di contratto e quindi del loro salario. È inaccettabile che, oltre al taglio delle ore, siano state costrette a sopperire alle carenze organizzative tra il Comune e l’azienda incaricata del servizio”.

“La smentita diffusa dal Comune nei giorni scorsi non è stata sufficiente a ristabilire un quadro di responsabilità chiaro. Non possiamo rimanere a guardare. Richiamiamo tutti alla calma, ma chiediamo con forza che il Comune si assuma le proprie responsabilità, garantisca un’organizzazione adeguata e ristabilisca condizioni di sicurezza e ordine pubblico. In questo momento, non riteniamo che tali condizioni siano pienamente garantite” concludono Bonanni e Di Genesio Pagliuca