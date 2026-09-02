Trasporto pubblico e scolastico, Fronte Verde difende l’amministrazione: “Problemi ereditati, ora arrivano le soluzioni”

Il movimento di maggioranza interviene sulle polemiche relative agli stipendi degli autisti, all’appalto del trasporto locale e ai servizi per gli alunni con disabilità

Meno polemiche e maggiore responsabilità sui temi del trasporto pubblico e dei servizi scolastici. È il messaggio lanciato dal Fronte Verde Fiumicino, movimento ecologista che sostiene l’attuale maggioranza, intervenuto dopo le dichiarazioni dell’opposizione sulle criticità del settore.

Al centro della presa di posizione ci sono il pagamento degli stipendi agli autisti, le condizioni dell’attuale appalto per il trasporto pubblico locale, il sistema delle Unità di Rete e il servizio di trasporto scolastico destinato ai bambini con disabilità.

Secondo quanto riferito da Fronte Verde, gli stipendi che avrebbero dovuto essere corrisposti il 20 agosto sarebbero stati integralmente pagati entro il 31 agosto. Il movimento sostiene che l’amministrazione abbia scelto di intervenire facendo ricadere direttamente sull’azienda le responsabilità nei confronti dei lavoratori, ritenendo questa soluzione più rapida rispetto all’attivazione della procedura di pagamento diretto prevista dal contratto d’appalto.

Una procedura che, secondo la ricostruzione fornita dal gruppo di maggioranza, avrebbe richiesto verifiche ulteriori e tempi più lunghi. Fronte Verde ricorda inoltre che, in una precedente occasione nella quale il Comune era intervenuto direttamente per il pagamento degli stipendi degli autisti, gli accrediti sarebbero arrivati dopo circa 60 giorni.

“Per noi i lavoratori vengono prima di qualsiasi polemica politica”, sottolinea il movimento, che respinge quindi le accuse dell’opposizione e invita a valutare le soluzioni adottate sulla base dei tempi effettivi necessari a garantire il pagamento delle retribuzioni.

Il confronto politico si sposta poi sull’attuale appalto del trasporto pubblico locale. Fronte Verde evidenzia come il contratto sia stato predisposto durante la precedente amministrazione e, a giudizio del movimento, presenti diversi elementi critici.

Tra questi viene citato il sistema delle penali e, in particolare, la previsione secondo cui il gestore dovrebbe garantire il 97 per cento delle corse su base annuale. Una formulazione che, secondo Fronte Verde, rischierebbe di limitare gli strumenti a disposizione del Comune per intervenire tempestivamente in presenza di disservizi.

“Chi oggi fa opposizione dovrebbe assumersi anche la responsabilità delle scelte compiute quando era al governo”, è la posizione espressa dalla forza ecologista.

Altro capitolo è quello delle Unità di Rete e dei chilometri disponibili per il servizio. Il movimento ricorda che il sistema è stato introdotto dalla Regione Lazio molti anni fa e sostiene che l’eventuale insufficienza delle percorrenze assegnate avrebbe dovuto essere affrontata già in passato.

Su questo, Fronte Verde annuncia però una novità: sarebbe infatti in fase di firma una convenzione che consentirebbe di aumentare in maniera significativa i chilometri disponibili per il trasporto pubblico locale.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a circa 2 milioni di chilometri complessivi, con un incremento che, secondo la maggioranza, permetterebbe di salvaguardare i collegamenti esistenti e di rendere il servizio più capillare, in particolare nelle aree periferiche del territorio comunale.

Particolare attenzione viene infine riservata al trasporto scolastico per i bambini con disabilità, definito da Fronte Verde il tema più importante dell’intera vicenda.

Il nuovo servizio, secondo quanto comunicato dal movimento, manterrà le prestazioni già garantite in passato introducendo però mezzi completamente nuovi. La principale novità riguarderebbe la possibilità, per gli alunni con disabilità, di utilizzare il trasporto dedicato anche in occasione delle uscite didattiche.

In passato, sottolinea Fronte Verde, alcuni bambini potevano partecipare alle gite scolastiche soltanto se accompagnati personalmente dai genitori. Con il nuovo sistema potranno invece usufruire del servizio di trasporto e prendere parte alle attività insieme ai propri compagni.

“Questa è inclusione vera: non uno slogan, ma un servizio concreto che permette a tutti di vivere pienamente la scuola e le attività didattiche”, afferma il movimento.

Fronte Verde conclude riconoscendo all’opposizione il diritto di criticare l’operato della maggioranza, ma invita a evitare, a suo giudizio, forme di allarmismo su servizi particolarmente delicati.

“Non diciamo che oggi sia tutto perfetto – si legge nella nota – ma che i problemi devono essere affrontati e risolti, non strumentalizzati”.

La maggioranza rivendica quindi il lavoro svolto per aumentare i chilometri del trasporto pubblico, mantenere i collegamenti, rinnovare i mezzi e migliorare i servizi scolastici, rilanciando infine il confronto politico con il centrosinistra: “Meno polemiche e più responsabilità. Il tempo dei comunicati passerà. I risultati resteranno”.