Taxi, svolta storica a Fiumicino: pronto il nuovo Regolamento comunale

Concluso in Commissione consiliare l’iter di un provvedimento atteso da oltre vent’anni

Si è concluso oggi in Commissione consiliare il percorso del nuovo Regolamento Taxi del Comune di Fiumicino, un provvedimento atteso da oltre vent’anni che introduce una disciplina finalmente aggiornata e adeguata alle esigenze di un territorio strategico per la mobilità locale, nazionale e internazionale.

Il lavoro istruttorio si è svolto congiuntamente all’interno delle Commissioni competenti, la Commissione 4 presieduta dalla consigliera Francesca De Pascali e la II Commissione presieduta dal consigliere Giuseppe Picciano, che hanno seguito e accompagnato l’iter con senso di responsabilità istituzionale e attenzione all’interesse pubblico.

“Il nuovo regolamento – spiega la consigliera comunale di Forza Italia, Francesca De Pascali – rappresenta un deciso passo in avanti sul piano della legalità, della trasparenza e della qualità del servizio, grazie a un impianto normativo moderno che prevede regole chiare, strumenti di controllo puntuali e un sistema sanzionatorio rigoroso, finalizzato a contrastare comportamenti irregolari e a tutelare cittadini e operatori che rispettano le norme. Dopo oltre due decenni, il Comune di Fiumicino si dota finalmente di uno strumento aggiornato che apre la strada all’attivazione di nuovi bandi per il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC, come da impegno preso in campagna elettorale, creando le condizioni per un servizio più efficiente, equilibrato e rispondente alla crescente domanda di mobilità del territorio”.

“La conclusione dell’iter in Commissione rappresenta un passaggio fondamentale verso l’approvazione definitiva del regolamento, segnando un momento storico per il settore del trasporto pubblico non di linea a Fiumicino e ponendo le basi per una riorganizzazione complessiva fondata su concorrenza leale, rispetto delle regole e miglioramento dell’offerta. Un atto di responsabilità istituzionale che guarda al futuro della mobilità del Comune di Fiumicino con serietà, visione e attenzione all’interesse generale. Il mio ringraziamento va agli uffici che per mesi hanno lavorato alla stesura del regolamento, ai commissari di maggioranza e opposizione per il contributo fornito durante la discussione” conclude Francesca De Pascali