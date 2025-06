Severini: “Creiamo il Parco Archeologico di Portus”

“Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio ricchissimo, con alcuni dei siti archeologici più importanti al Mondo. Ecco perché oggi, nel corso della cerimonia di presentazione dei lavori di restauro e valorizzazione della Necropoli di Porto , area di interesse internazionale, ho rilanciato la proposta di modificare la denominazione del ‘Parco Archeologico di Ostia Antica’ in ‘Parco Archeologico di Portus e Ostia’, iniziativa presa dal Consiglio Comunale lo scorso 29 maggio attraverso l’approvazione bipartisan di una mozione.” Così Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Sembrerà un sofismo ma è invece un tentativo concreto, anche burocratico, di creare una sinergia forte e duratura tra tutte le aree archeologiche di Fiumicino e Ostia. Questo ci permetterebbe di metterle finalmente a sistema e istituire, come primo passo per esempio, una corsa bus pubblica con tappe nei siti del parco archeologico. Il nostro obiettivo è mettere a regime il nostro immenso patrimonio per dare una nuova impronta turistica a Fiumicino. Un turismo di qualità, che possa trovare in questo territorio un punto di riferimento culturale”, conclude Severini.