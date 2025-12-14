La Supernova chiude il 2025 con una vittoria

I ragazzi di coach Pasquinelli si fanno perdonare con gli interessi (54-110)

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Dopo il passaggio a vuoto di Cassino nell’ultima trasferta, la Supernova Fiumicino questa volta si fa perdonare con gli interessi. E che interessi. In casa della DBS i ragazzi di coach Pasquinelli giocano una partita perfetta (54-110).

Dall’inizio alla fine, in entrambe le metà campo. Basta il 2-12 dei primi tre minuti per comprendere l’atteggiamento dei rossoneri. Un vantaggio che non farà altro che crescere sempre di più, molto di più, di quarto in quarto. Galan è immarcabile nel pitturato, Parroccini esce dalla panchina dando sempre il solito positivo apporto, ma Di Natale riesce a fare anche meglio del suo compagno di squadra (11 punti in 8 minuti).

Il +26 di fine primo tempo basta e avanza per aprire in anticipo il regalo di Natale. Ed ora messi in cassaforte altri due punti preziosissimi, la Supernova usufruirà di una pausa lunga complice il turno di riposo nel prossimo weekend.

DON BALDO SPORT-SUPERNOVA FIUMICINO 54-110 (14-27, 31-57, 41-91)

Supernova: Madonna 12, Norcino 6, Vivero 17, Galan 22, Parroccini 7, Alongi 4, Rinaldi 1, Gil 5, Di Natale 15, Parlato 17, Colaiori 4. Coach: Pasquinelli