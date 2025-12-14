Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 14 Dicembre 2025

Ezio Petrini, la memoria che vive ancora

A sette anni dalla sua scomparsa, l’omaggio di Paolo Calicchio: “Istituire una borsa di studio per la sua memoria”

 

 

“E’ ancora vivo e profondo il mio ricordo per Ezio Petrini, nel settimo anniversario dalla sua scomparsa. Un uomo, un professionista dal grande valore umano e cultuale che ha sempre valorizzato le nostre ricchezze storico e archeologiche, trattandole con passione e rispetto” è quanto afferma il consigliere comunale Paolo Calicchio, amico di Ezio Petrini.

 

“I Porti imperiali di Claudio e Traiano erano per lui la sua seconda casa il suo porto sicuro – evidenzia – quel luogo del quale tutto sapeva e tutto raccontava, comprese leggende che rimarranno nell’immaginario collettivo di grande e piccini, compreso me”.

 

“Sarebbe bello – aggiunge – data il paventato sviluppo di azioni volte alla promozione turistico e archeologica della città, istituire un concorso o una borsa di studio per giovani studenti, storici e archeologi. Un’occasione per ribadire e valorizzare la nostra storia e i nostri protagonisti, in particolare gli imperatori Marco Ulpio Nerva Traiano, Claudio e Adriano, autentici fondatori della Città”.

 

“Mi auguro che la figura di Ezio Petrini non sia mai dimenticata, bensì valorizzata e sostenuta con progetti concreti. Questo sarà sempre un mio impegno per il profondo affetto che mi lega ancora lui e che mai potrò dimenticare” ha concluso Paolo Calicchio.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Calicchio Ezio Petrini
Articoli correlati
Sport

La Supernova chiude il 2025 con una vittoria

domenica, 14 Dicembre 2025
Cronaca

Ezio Petrini, la memoria che vive ancora

domenica, 14 Dicembre 2025
Lettere

Il “SÌ” facile presenta il conto a Fiumicino

domenica, 14 Dicembre 2025
Parliamo di...

Il Fantasma di Sandokan: Salgari snaturato!

domenica, 14 Dicembre 2025
Cronaca

Pesca, sospiro di sollievo per Fiumicino: evitato il taglio dei due terzi delle giornate in mare

domenica, 14 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci