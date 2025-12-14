Il “SÌ” facile presenta il conto a Fiumicino

Tra cemento, traffico e lavoro stagionale, il futuro del territorio resta una promessa

Gentile redazione, seguo sempre il vostro giornale e vorrei esprimere la mia frustrazione nel vedere che purtroppo si è diffuso una mentalità in chi amministra, che è una mentalità del SI a ogni costo.

SI a ore nel traffico, SI a promesse elettorali disattese, SI a raddoppi inutili ed inefficienti di infrastrutture. Il precedente sindaco Montino e l’attuale Baccini, entrambi verso la pensione, hanno voluto imporre un progetto crocieristico che devasterà Fiumicino per decenni e decenni senza rispettare nemmeno l’obbligatorietà del Dibattito Pubblico per questo tipo di opere.

Nessuna sorpresa che i giovani poi scappino all’estero. Si parla di come questi giganti di cemento porteranno benessere. L’aeroporto di Londra però gestisce il doppio dei passeggeri con due piste soltanto, noi invece con tre vogliamo distruggere una riserva naturale perché non siamo in grado di organizzare in modo efficiente il nostro aeroporto.

In un periodo, poi, in cui non si fa altro che parlare di Made in Italy, cediamo tutta la costa di Isola Sacra agli americani. E si corre ai ripari promettendo migliaia di lavori con contratti a tempo indeterminato quando invece a chiare lettere sul progetto crocieristico scrivono di una stagionalità da aprile a ottobre.

Quando Isola Sacra però non sarà più balneabile, i lavori nel turismo di prossimità che perderemo, chi ce li darà indietro? Parliamo allora di conversione. Queste infrastrutture non portano lavoro, convertono soltanto quelli esistenti.

Mi chiedo quando finirà questa mentalità del SÌ ai profitti dei pochi a scapito dei cittadini. Forse se la politica si svecchiasse e cedesse le poltrone ai giovani cominceremmo a vedere finalmente un progresso efficiente che dà spazio al cittadino, al buon senso, alla salute e alla sostenibilità.

Lettera inviata da: Laura Maria L.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it