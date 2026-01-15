Scuola G.B Grassi, Feola-Cerulli: “Fine lavori previsto per i primi di febbraio”

“L’intervento alla scuola G.B. Grassi è in fase di conclusione, per i primi di febbraio è previsto il fine lavori. I lavori al prospetto frontale sono iniziati prima delle feste natalizie e stanno proseguendo andando verso la fase conclusiva, quest’oggi si è svolta la seconda commissione di aggiornamento e la parte tecnica ha portato all’attenzione dei commissari tutte le risposte, spiegando i vari interventi e le valutazioni fatte”. Lo dichiarano Roberto Feola, presidente della Commissione Lavori Pubblici, e Federica Cerulli, presidente della Commissione Scuola e Cultura.

“L’intervento è stato deciso a seguito della presunta caduta di alcune parti di cornicione e gli uffici si sono da subito attivati per predisporre gli interventi necessari. La zona – proseguono – è stata da subito messa in sicurezza e redatto un progetto per il rifacimento delle parti deteriorate, della zona circostante e del prospetto frontale. Tuttavia, nel periodo di interdizione dell’area non si sono verificati altri distaccamenti e si è poi proceduto alla sistemazione delle parti scoperte da intonaco e alla verifica delle parti più alterate”.

“Nelle prossime settimane – concludono i presidenti – si proseguirà con la conclusione dei lavori, la riparazione delle parti rovinate e il rifacimento del prospetto frontale, trattando le parti in ferro e rifinendo la parte di intonaco. Infine, la parte del cornicione è stata attentamente esaminata e non ha presentato nessuna alterazione. Ringraziamo gli uffici tecnici per la disponibilità verso la commissione e per il lavoro svolto finora”.