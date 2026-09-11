Rotondi-Graux (FdI): potenziamento dei trasporti a Fiumicino finanziato dal Comune senza costi aggiuntivi per la Regione

La Regione Lazio approva il rafforzamento del trasporto pubblico locale nell’Unità di Rete “Tirreno Nord”

Importante novità per il trasporto pubblico locale nel territorio del Comune di Fiumicino. La Regione Lazio ha approvato il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito dell’Unità di Rete n. 1 “Tirreno Nord”, recependo l’esigenza manifestata dal Comune di Fiumicino di rafforzare l’offerta di mobilità a beneficio dei cittadini.

Il provvedimento prevede che il potenziamento venga realizzato come servizio aggiuntivo rispetto ai servizi minimi regionali, con una copertura finanziaria integralmente assicurata da risorse proprie del Comune di Fiumicino. Le risorse regionali già destinate al trasporto pubblico locale non verranno quindi ridotte né diversamente ripartite e l’intervento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Lazio.

Il potenziamento sarà inserito all’interno del contratto di servizio dell’Unità di Rete “Tirreno Nord”, gestita da ASTRAL, che provvederà agli adempimenti necessari per l’adeguamento del programma di esercizio e del Piano economico-finanziario. L’atto regionale autorizza inoltre ASTRAL S.p.A. a sottoscrivere con il Comune di Fiumicino una specifica convenzione per disciplinare il finanziamento e l’attuazione del potenziamento.

“Il potenziamento del trasporto pubblico a Fiumicino rappresenta un risultato concreto e importante per il territorio – dichiara il consigliere regionale del Lazio Marika Rotondi –. Il trasporto pubblico è un servizio essenziale per cittadini, famiglie, lavoratori e studenti e deve essere sempre più vicino alle esigenze reali delle comunità. La Regione Lazio ha dimostrato ancora una volta attenzione nei confronti del territorio, mettendo in campo uno strumento che consente di aumentare i servizi senza gravare ulteriormente sulle risorse regionali. È un esempio positivo di collaborazione istituzionale tra Regione, Comune e ASTRAL”.

“È un risultato che nasce dall’ascolto del territorio e da un lavoro istituzionale concreto – sottolinea Massimiliano Graux, membro della Federazione della Provincia di Roma di Fratelli d’Italia –. Da tempo sosteniamo la necessità di rafforzare il trasporto pubblico nel territorio di Fiumicino, adeguandolo alla crescita della città e alle esigenze dei cittadini. Il provvedimento approvato dalla Regione rappresenta un passo importante perché consente di potenziare concretamente il servizio, integrandolo nella rete esistente e garantendo al tempo stesso la sostenibilità finanziaria dell’intervento. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare all’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e alla Regione Lazio – prosegue Graux – per l’attenzione dimostrata e per la disponibilità ad affrontare le esigenze del nostro territorio, e ad ASTRAL e all’Amministrazione comunale di Fiumicino per il lavoro svolto e per aver costruito le condizioni necessarie a rafforzare il trasporto pubblico locale sul territorio. Quando le istituzioni collaborano con serietà e nell’interesse della comunità, è possibile trasformare le necessità dei cittadini in risultati concreti. Il potenziamento del trasporto pubblico è un investimento sulla qualità della vita, sulla mobilità e sulla capacità di collegare meglio le diverse realtà del territorio comunale. Quello raggiunto oggi è un punto di partenza, non di arrivo – conclude Graux –. Continueremo a seguire l’iter affinché il potenziamento previsto possa tradursi rapidamente in servizi effettivi e rispondenti alle esigenze delle nostre comunità”.

È quanto dichiarano Marika Rotondi (FdI), consigliere regionale del Lazio, e Massimiliano Graux, componente della Federazione della Provincia di Roma di Fratelli d’Italia.