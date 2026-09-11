Lavori di manutenzione programmata sulla pista 3: aeroporto regolarmente operativo

Interventi previsti nei fine settimana dell’11-13 e del 18-20 settembre. Decolli e atterraggi continueranno sulle altre due piste dello scalo
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Interventi previsti nei fine settimana dell’11-13 e del 18-20 settembre. Decolli e atterraggi continueranno sulle altre due piste dello scalo
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