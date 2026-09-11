Lavori di manutenzione programmata sulla pista 3: aeroporto regolarmente operativo

Interventi previsti nei fine settimana dell’11-13 e del 18-20 settembre. Decolli e atterraggi continueranno sulle altre due piste dello scalo

Si informa che, tra venerdì 11 e domenica 13 settembre e tra venerdì 18 e domenica 20 settembre, Aeroporti di Roma effettuerà interventi di manutenzione programmata sulla pista 3 (16L) dell’aeroporto di Roma Fiumicino.