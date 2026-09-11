Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 11 Settembre 2026

Lavori di manutenzione programmata sulla pista 3: aeroporto regolarmente operativo

Interventi previsti nei fine settimana dell’11-13 e del 18-20 settembre. Decolli e atterraggi continueranno sulle altre due piste dello scalo

 

 

 

Si informa che, tra venerdì 11 e domenica 13 settembre e tra venerdì 18 e domenica 20 settembre, Aeroporti di Roma effettuerà interventi di manutenzione programmata sulla pista 3 (16L) dell’aeroporto di Roma Fiumicino.
Durante lo svolgimento dei lavori, che interesseranno soltanto una parte della pista, le operazioni di decollo e atterraggio proseguiranno sulle altre due piste dello scalo, garantendo la regolare operatività dell’aeroporto.
Gli interventi previsti rappresentano l’avvio di un più ampio programma di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture aeroportuali che proseguirà nei prossimi mesi e interesserà anche alcune taxiway dello scalo. Per consentire l’esecuzione delle attività e garantire la continuità delle operazioni di volo, in determinate fasce orarie potrà registrarsi un maggiore utilizzo delle altre due piste, con un impatto acustico sostanziale.
In prospettiva, la realizzazione del Piano di Sviluppo aeroportuale del Leonardo da Vinci, che prevede una nuova pista a Est, consentirà una diversa configurazione operativa dello scalo. Il futuro assetto piste, anche in caso di interventi manutentivi come quelli attualmente in programma, permetterà di ridurre sensibilmente tali effetti in particolare sulle aree abitate circostanti e più densamente abitate.

 

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
adr Aeroporto Lavori in corso Pista 3
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino saluta Emma Bonino: il ricordo di Baccini e Di Genesio Pagliuca

venerdì, 11 Settembre 2026
Cronaca

Lavori di manutenzione programmata sulla pista 3: aeroporto regolarmente operativo

venerdì, 11 Settembre 2026
Cronaca

Aeroporto, FAST-Confsal contesta il copricapo integrale per gli addetti al catering Dnata

venerdì, 11 Settembre 2026
Cronaca

Fiumicino: manutenzione straordinaria all’Istituto scolastico Colombo

venerdì, 11 Settembre 2026
Politica

Rotondi-Graux (FdI): potenziamento dei trasporti a Fiumicino finanziato dal Comune senza costi aggiuntivi per la Regione

venerdì, 11 Settembre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci