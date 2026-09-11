Fiumicino: manutenzione straordinaria all’Istituto scolastico Colombo

In commissione congiunta Lavori pubblici e scuola il punto sull’intervento di restauro e messa in sicurezza del complesso scolastico

di Dario Nottola

Proseguono i lavori di manutenzione per le strutture dell’Istituto scolastico Colombo a Fiumicino. “In commissione congiunta Lavori pubblici e scuola, presieduta dalla presidente Federica Cerulli, abbiamo affrontato il restauro del prospetto dell’Istituto Colombo, trattando i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate che sono in via di ultimazione”, afferma il consigliere comunale Roberto Feola.

“L’intervento è stato programmato a causa dell’ammaloramento dei cornicioni e dei diffusi distacchi di intonaco, che rappresentavano un pericolo per l’utenza. Ha previsto la spicconatura delle parti deteriorate, il trattamento e la protezione dei ferri di armatura ossidati e il completo rifacimento degli intonaci. Ad oggi le operazioni sono state eseguite su quasi tutti i prospetti dell’edificio, compreso il lato retrostante che ospita le aree per le attività all’aperto e per il ristoro degli studenti, restituendo sicurezza e decoro all’intero complesso scolastico”.

“Il cantiere è ancora in corso per il completamento delle finiture e per gli ultimi interventi di dettaglio sugli altri lati, al fine di concludere integralmente il risanamento delle facciate. Ringrazio gli uffici e Loredana Mimmo per la disponibilità in commissione e per il lavoro svolto”, conclude.