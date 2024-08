Riapertura viadotto aeroporto, Prete: “Il nostro territorio ed i cittadini, possono godere del rispetto che meritano”

La replica del capogruppo di Fratelli d’Italia al capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca

“La città di Fiumicino sta ottenendo, per la prima volta, risultati concreti frutto della credibilità e delle abilità relazionali dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Mario Baccini” lo dichiara il Capogruppo del Gruppo Consiliare di Fratelli D’Italia, Agostino Prete, in risposta alle affermazioni polemiche del Consigliere del PD Ezio Di Genesio Pagliuca in merito ai lavori sul viadotto dell’aeroporto (Clicca qui)

“Grazie a questa linea politica – aggiunge – nell’ultimo anno, il nostro territorio ed i cittadini, possono godere del rispetto che meritano, una situazione che non si era mai verificata in precedenza“.

“Per noi la sicurezza dei cittadini è di primaria importanza – ribadisce Prete – Migliaia di persone passano su quel tratto di strada, ogni giorno, compreso il sottoscritto, ed è chiaro che se ANAS ha deciso di riaprire il viadotto è perché sono state fatte le dovute e necessarie valutazioni sulla sicurezza oltre ad un attento e costante monitoraggio. Tutto il resto sono solo chiacchiere e noi andremo avanti per servire sempre al meglio la nostra città” conclude Agostino Prete