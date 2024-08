Riapertura viadotto aeroporto, Di Genesio Pagliuca: “Restiamo basiti di questa decisione”

“Oggi si decide di procedere senza preoccuparsi della sicurezza dei cittadini. E se domani dovesse succedere qualcosa?”

“Da diverso tempo i cittadini si domandavano quando sarebbero iniziati i lavori sul viadotto di via dell’Aeroporto e adesso è arrivata la risposta. Infatti, per la necessità di migliorare la viabilità in vista del Giubileo 2025, sono state tolte, in carreggiata direzione Ostia, le restrizioni viarie, rappresentate da corsie ridotte. E cosa ne sarà della sicurezza dell’infrastruttura? Restiamo basiti di questa decisione, che non è stata mai discussa in Commissione ma solo in incontri non pubblici” dichiara il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Non solo il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, che adesso si è adoperato con Anas per la riapertura del ponte, solamente nell’ottobre 2022 sosteneva che l’intervento era ‘necessario e urgente’ per la sicurezza di tutti – rimarca – Allora è lecito pensare che il viadotto sia stato strumentalizzato dall’attuale maggioranza per creare caos e polemiche negli anni precedenti. Oppure, visto che sembra ci siano problemi con la ditta, si è deciso di non fare l’opera piuttosto di indire una gara per un nuovo affidamento dei lavori”.

“Quindi o tutte le preoccupazioni espresse da Baccini e la sua squadra a venti giorni dalle elezioni amministrative erano una bufala, oppure oggi si decide di procedere senza preoccuparsi della sicurezza dei cittadini. E se domani dovesse succedere qualcosa?” conclude il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca