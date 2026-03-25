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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 25 Marzo 2026

Referendum, Califano: “A Fiumicino vittoria netta del No, è stato un voto politico”

La consigliera regionale Pd attacca l’amministrazione locale: “Nessun passo indietro da chi doveva farlo, ora la maggioranza segua la linea del Governo”

 

 

A due giorni dall’esito del referendum, il dibattito politico resta acceso anche sul territorio. A Fiumicino, dove il No ha prevalso in modo netto, arrivano le riflessioni della consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd, Michela Califano, che legge il risultato come un segnale politico chiaro e chiama in causa sia il Governo sia l’amministrazione locale.

 

“A 48 ore dal risultato referendario, anche in riferimento a diversi interventi apparsi sui media, credo sia necessaria un’analisi politica di quanto accaduto. Nel Comune di Fiumicino la vittoria del No è stata netta, chiara e inequivocabile. Un dato forte, in linea con quello del Paese” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

 

“Inutile nascondersi, è stato un voto politico – rimarca – Lo dimostrano le immediate dimissioni, o sarebbe meglio dire l’invito alle dimissioni, del sottosegretario Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. In attesa di quelle della ministra Daniela Santanchè anche lei invitata dalla Premier, Giorgia Meloni, a fare altrettanto”.

 

“A Fiumicino purtroppo abbiamo visto l’esatto contrario – ribadisce Califano – Il sindaco non ha ritenuto opportuno chiedere un passo indietro a chi avrebbe dovuto farlo per rispetto della città, lasciando l’amministrazione senza la necessaria serenità”.

 

“E ora? Di fronte al cambio di rotta deciso dalla Premier – aggiunge – che ha dichiarato fuori dal Governo gli indagati e chi crea opacità, che faranno i gruppi di maggioranza del nostro Comune? Seguiranno la linea della loro leader o si faranno due pesi e due misure?”.

 

“Rimane il dato politico del referendum: una forte affluenza che ci restituisce un Paese e una Fiumicino vogliosa di dare il proprio responso. E una fortissima partecipazione per difendere il pilastro fondamentale della nostra democrazia: la Costituzione e l’indipendenza della magistratura dal potere legislativo. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, alla società civile, alla Cgil, ai giovani, a coloro che hanno difeso la nostra Nazione e la nostra Carta Costituente” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano

 

 

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Califano referendum
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