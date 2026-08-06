Piano delle Opere Pubbliche, la Maggioranza: “Un risultato straordinario, Fiumicino guarda al futuro”

Approvata la variazione di bilancio collegata al programma 2026-2028. Previsti oltre 244 milioni di euro di investimenti, di cui 34 milioni attivati attraverso Cassa Depositi e Prestiti

Un piano di investimenti destinato a incidere profondamente sul futuro del territorio, con interventi su viabilità, scuole, sicurezza idraulica, impianti sportivi, ambiente e mobilità sostenibile. I Capigruppo di maggioranza esprimono soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, della variazione di bilancio collegata al Piano triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028.

“L’approvazione della variazione di bilancio e l’attivazione di oltre 34 milioni di euro attraverso Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito di un Piano triennale delle Opere Pubbliche che prevede complessivamente più di 244 milioni di euro di investimenti, rappresentano un risultato di grande valore per tutta la città di Fiumicino”, dichiarano i Capigruppo.

Secondo gli esponenti della maggioranza, il provvedimento dimostra come una gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche possa tradursi in opere e servizi capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini.

Il programma interessa l’intero territorio comunale e comprende interventi nei settori delle infrastrutture, della viabilità, della sicurezza idraulica, dell’edilizia scolastica, degli impianti sportivi, dell’ambiente, della mobilità ciclopedonale e dei servizi.

“Parliamo di un programma di dimensioni straordinarie – sottolineano – I 34 milioni di euro attivati attraverso Cassa Depositi e Prestiti rappresentano una componente importante di un piano complessivo da oltre 244 milioni, che non si limita a rispondere alle necessità del presente, ma costruisce le condizioni per una Fiumicino più moderna, sicura, sostenibile e connessa”.

Per i Capigruppo di maggioranza si tratta di un progetto destinato a cambiare il volto della città e a sostenere lo sviluppo del territorio nei prossimi anni.

“Siamo di fronte a una scelta politica chiara: investire sul futuro di Fiumicino e trasformare la solidità finanziaria dell’Ente e le risorse disponibili in opere concrete e servizi per i cittadini”, concludono.