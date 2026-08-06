Fiumicino, sosta a pagamento a regime: in arrivo sette nuovi parcometri e abbonamenti per residenti e pendolari

Conclusa la fase di avvio del nuovo piano delle strisce blu. Previsti anche il ravvedimento bonario, nuove formule per residenti e pendolari e più strumenti tecnologici per il pagamento.

di Dario Nottola

In arrivo nuovi 7 parcometri, di cui uno al Villaggio dei Pescatori a Fregene; ed ancora abbonamenti per pendolari e residenti ed il ravvedimento bonario. Con queste novità, e conclusa la fase di avvio, entra a regime il nuovo piano di gestione delle aree di sosta tariffata del Comune di Fiumicino: le strisce blu sono ora pienamente operative su via Torre Clementina, piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sul lungomare di Fiumicino e su quello di Fregene. L’attività, gestita da Servizi Civici S.p.A., entra nella sua fase definitiva, “puntando su innovazione tecnologica e semplicità d’uso”. Ai 29 parcometri presenti se ne aggiungono 7, di cui uno sarà posizionato al Villaggio dei Pescatori a Fregene, affiancandosi al primo già allestito, agevolando una criticità che era stata segnalata.

I cittadini possono effettuare il pagamento della sosta attraverso numerose modalità, scegliendo quella più comoda: dai tradizionali parcometri con pagamento in monete o con carte contactless, fino alle principali applicazioni per smartphone dedicate alla gestione della sosta.

Tra le novità più significative introdotte dal nuovo servizio figura il ravvedimento bonario, uno strumento pensato per evitare che una semplice dimenticanza si traduca immediatamente in una sanzione amministrativa. In caso di mancato pagamento della sosta, infatti, l’automobilista non riceverà subito una multa, ma un avviso di pagamento tramite il circuito PagoPA, lasciato sul parabrezza del veicolo. Attraverso il QR Code presente sull’avviso sarà possibile regolarizzare la propria posizione entro i termini previsti, effettuando il pagamento online oppure presso una tabaccheria, nelle edicole e in tutti gli esercenti convenzionati, evitando così l’avvio dell’iter sanzionatorio.

“Con l’entrata a pieno regime del servizio compiamo un passo importante verso una gestione pubblica sempre più moderna, efficiente e vicina ai cittadini – dichiara l’Amministratore Delegato di Servizi Civici S.p.A., Andrea Mazzillo – Oltre all’ampliamento della rete dei parcometri, che passerà dagli attuali 29 a 36 dispositivi, siamo pronti ad attivare, secondo gli indirizzi dell’Amministrazione comunale, formule di abbonamento dedicate a residenti e pendolari. Abbiamo inoltre introdotto il ravvedimento bonario, che consente agli automobilisti di regolarizzare la propria posizione in caso di dimenticanza, evitando l’immediata applicazione della sanzione. Particolare attenzione è stata riservata anche alle persone con disabilità che, oltre agli stalli dedicati, possono sostare gratuitamente negli spazi delimitati dalle strisce blu, nel rispetto della normativa vigente. Il nostro obiettivo è offrire un servizio sempre più accessibile, trasparente e attento alle esigenze di chi vive, lavora e frequenta il territorio di Fiumicino. Le strisce blu, inoltre, favoriscono una maggiore rotazione dei posti auto e consentono a cittadini e visitatori di trovare più facilmente parcheggio – conclude Mazzillo – attraverso un sistema semplice, flessibile e immediato”.