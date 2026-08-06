Fiumicino dichiara guerra al degrado: nasce il “Nucleo Decoro”

Monitoraggio del territorio, bonifiche e pulizie straordinarie nei fine settimana e nei giorni festivi. Costa: “Non tollereremo comportamenti incivili”

Un presidio permanente contro l’abbandono dei rifiuti e un servizio straordinario di pulizia nelle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti. La Giunta comunale di Fiumicino, guidata dal sindaco Mario Baccini, ha approvato all’unanimità un provvedimento urgente che istituisce il nuovo “Nucleo Decoro” e rafforza gli interventi per la tutela dell’ambiente, delle spiagge e del patrimonio cittadino.

L’obiettivo è preservare la bellezza del litorale, garantire elevati standard di igiene urbana e contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di degrado e l’abbandono incontrollato dei rifiuti.

Con oltre 24 chilometri di costa, la presenza dell’aeroporto internazionale e numerose località balneari, il territorio comunale registra soprattutto durante la stagione estiva un forte aumento dei flussi turistici e della popolazione temporaneamente presente. Un afflusso che raggiunge i livelli più elevati nei fine settimana e nei giorni festivi, provocando maggiori criticità sul fronte della pulizia e della gestione degli spazi pubblici.

La delibera riconosce il decoro urbano come un interesse pubblico primario e strategico, direttamente collegato alla sicurezza, all’igiene, alla qualità della vita e allo sviluppo economico della città.

Il nuovo Nucleo Decoro sarà una struttura operativa intersettoriale, chiamata a coordinare diversi settori dell’amministrazione comunale. Tra i suoi compiti figurano il monitoraggio costante del territorio, la bonifica delle aree contaminate, la cura del verde e del patrimonio pubblico e il raccordo con le autorità competenti in presenza di rifiuti pericolosi.

Accanto al Nucleo sarà attivato, in via urgente e sperimentale, un servizio integrativo di pulizia, aggiuntivo rispetto a quello già esistente. Il presidio si concentrerà principalmente sulle zone costiere, sulle località balneari e sulle aree a maggiore densità turistica durante i weekend e le festività.

“La cura e la tutela del decoro urbano rappresentano il biglietto da visita della nostra città e il pilastro su cui si fondano il benessere dei residenti, la sicurezza urbana e la qualità dell’accoglienza turistica”, sottolinea l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

“Durante la stagione estiva – aggiunge – Fiumicino ospita centinaia di migliaia di visitatori: un afflusso straordinario che richiede risposte tempestive. Con l’istituzione del Nucleo Decoro e l’attivazione dei servizi integrativi mettiamo in campo un’azione sinergica e trasversale, capace di coinvolgere l’intera macchina comunale”.

L’assessore lancia infine un messaggio netto contro chi abbandona rifiuti o danneggia gli spazi pubblici: “Non tollereremo comportamenti incivili che deturpano il nostro patrimonio ambientale, le spiagge e le pinete. La difesa della vivibilità e della bellezza del territorio è e rimane una priorità assoluta di questa amministrazione”.