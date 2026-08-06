Fiumicino cambia volto: via libera al maxi piano per la città del futuro

Approvata la variazione di bilancio che dà il via ai primi interventi: nuove strade, ponti, piste ciclopedonali, scuole più sicure e opere contro il rischio idrogeologico

Il Consiglio comunale ha approvato oggi la Variazione di bilancio finalizzata al finanziamento di una parte degli interventi previsti nel Piano delle Opere Pubbliche 2026-2028, attraverso l’attivazione di risorse per oltre 34 milioni di euro provenienti da Cassa Depositi e Prestiti, destinate alla realizzazione di opere pubbliche sul territorio comunale.

La variazione approvata rappresenta un passaggio nell’attuazione del più ampio Piano delle Opere Pubbliche, che prevede complessivamente 244 milioni e 153 mila euro di investimenti, articolati in 102 interventi e programmati nell’arco del triennio 2026-2028,destinati a incidere sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla qualità urbana, sulle infrastrutture e sui servizi della città.

“Il piano nel Piano delle Opere Pubbliche 2026-2028 cambierà radicalmente il volto di Fiumicino – dichiara l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino – Si tratta di un’operazione di una dimensione senza precedenti per questa città, resa possibile dal lavoro di risanamento e di riequilibrio dei conti comunali portato avanti da questa Amministrazione”.

“Abbiamo rimesso in ordine le casse dell’Ente e – evidenzia – creato le condizioni finanziarie necessarie per poter oggi programmare e realizzare investimenti di questa portata, trasformando il risanamento dei conti in capacità concreta di intervenire sul territorio”.

“La solidità raggiunta dal bilancio comunale ci ha consentito di accedere a una capacità di finanziamento attraverso Cassa Depositi e Prestiti che in passato non sarebbe stata possibile. Oggi siamo nella condizione di poter assumere una nuova esposizione debitoria e di farcene carico, perché il livello dell’indebitamento è compatibile con la solidità dell’attuale bilancio.” conclude Vincenzo D’Intino

“Con questo Piano – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati – affrontiamo in maniera organica alcune delle principali esigenze infrastrutturali di Fiumicino. Non parliamo soltanto di manutenzione delle strade, ma di una vera trasformazione della rete dei collegamenti. Interveniamo sui manti stradali e sulle sedi viarie, realizziamo nuovi ponti, rotatorie e collegamenti, miglioriamo la sicurezza della circolazione e costruiamo una rete di infrastrutture capace di accompagnare la crescita della nostra città. È un programma che guarda all’intero territorio comunale e che mette insieme interventi attesi da anni e nuove opere strategiche.”

All’interno del Piano della viabilità assume un ruolo centrale anche lo sviluppo della mobilità ciclopedonale.

“L’obiettivo – aggiunge Onorati – è costruire progressivamente una rete di mobilità dolce capace di mettere in relazione le diverse località del Comune, favorendo spostamenti alternativi all’auto e una maggiore integrazione tra centro, quartieri e località costiere. Una parte rilevante del programma è inoltre destinata alla sicurezza idraulica e al risanamento del territorio, con interventi sulla rete delle acque meteoriche, sui sottobacini e sui canali di bonifica, oltre alle opere di risanamento idrogeologico previste a Isola Sacra, Fregene, Aranova e Passoscuro. La scelta è quella di passare da una logica emergenziale a una programmazione pluriennale.”

Un altro capitolo riguarda gli edifici e i servizi pubblici. Sono previsti interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle scuole, interventi sulle strutture comunali, nuovi asili nido, la ristrutturazione dei centri anziani, delle palestre e degli impianti sportivi, oltre alla realizzazione dell’edificio destinato ai Vigili del Fuoco a Maccarese e al nuovo presidio per Polizia Locale e Protezione Civile.