Palestre scolastiche, l’opposizione incalza Catini: “Le famiglie hanno diritto a sapere”

Nel mirino le strutture della scuola media di Maccarese e dell’elementare di Torrimpietra, escluse dal bando per l’utilizzo pomeridiano. Antonelli, Bonanni, Meloni e Miccoli chiedono chiarimenti in vista dell’avvio dell’anno scolastico

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole torna al centro del dibattito politico la situazione delle palestre scolastiche di Maccarese e Torrimpietra. I consiglieri comunali Erica Antonelli, Barbara Bonanni, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli chiedono all’Amministrazione chiarimenti immediati sulla disponibilità delle strutture, non inserite nel bando comunale per le attività pomeridiane, e accusano il sindaco Catini di non aver ancora fornito risposte precise alle famiglie.

“Come al solito Catini non risponde alla domanda. E, questa volta, la domanda non è politica: riguarda direttamente le famiglie e gli studenti” lo dichiarano i Consiglieri comunali Erica Antonelli (PD), Barbara Bonanni (Sinistra Italiana e Reti Civiche), Paola Meloni e Giuseppe Miccoli (Lista Civica Ezio).

“Stiamo parlando – proseguono – delle palestre della scuola media di Maccarese e della scuola elementare di Piazza dei Tipografi a Torrimpietra. Nel bando per l’utilizzo pomeridiano delle palestre comunali queste strutture non sono state messe a disposizione. Abbiamo chiesto una cosa molto semplice: saranno utilizzabili oppure no? Da Catini, ancora una volta, nessuna risposta”.

“E allora – aggiungono – ci preoccupiamo di porre la questione che interessa davvero ai genitori. Se queste palestre non possono essere utilizzate nel pomeriggio per le attività previste dal bando comunale, come è possibile che siano invece utilizzabili la mattina per le attività scolastiche? Cosa cambia tra una palestra al mattino e la stessa palestra al pomeriggio? E soprattutto: perché le famiglie non hanno ricevuto alcuna comunicazione sulla possibile impossibilità di utilizzare le palestre nel prossimo anno scolastico?”.

“Catini però preferisce parlare di ciò che è successo nel 2020 – ribadiscono – delle vecchie delibere, del PalaFersini e di quello che avrebbe fatto la precedente Amministrazione. Catini usa il passato come una cortina fumogena per non parlare del presente e per nascondere le responsabilità e le incapacità di questa Amministrazione. Gli abbiamo chiesto di spiegare ai cittadini quale sia l’effettiva situazione delle due palestre in questione in vista della riapertura delle scuole. Non serve una lezione di storia amministrativa. Serve una risposta”.

“Perché dietro un bando, una palestra e una procedura amministrativa ci sono bambini, ragazzi, società sportive e soprattutto famiglie che hanno bisogno di sapere se quelle strutture saranno disponibili oppure no. Questo è il punto. E su questo Catini continua a non rispondere. Nel frattempo l’anno scolastico sta per cominciare e i genitori hanno diritto a sapere oggi cosa succederà domani” concludono i Consiglieri comunali Erica Antonelli, Barbara Bonanni, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli