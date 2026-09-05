Fiumicino incontra l’Indonesia: la pesca diventa ponte tra due realtà

La delegazione dell’Ambasciata indonesiana visita la marineria locale: confronto su tecniche di pesca, sostenibilità, fermo biologico e sostegni economici al comparto ittico

Due realtà lontane geograficamente, ma accomunate da un forte legame con il mare e la pesca. È da questo elemento condiviso che è nato l’incontro tra una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica di Indonesia. L’Assessore alla pesca Stefano Costa e i rappresentanti della marineria locale, hanno accompagnato gli ospiti alla scoperta della flotta peschereccia di Fiumicino e delle modalità con cui viene organizzata e svolta l’attività di pesca sul territorio.

Uno scambio di esperienze e conoscenze, durante il quale sono stati messi a confronto sistemi, organizzazione e strumenti di un settore che riveste un ruolo importante per entrambe le realtà.

L’Assessore insieme al Presidente della Pesca Romana, hanno illustrato le differenze tra piccola e grande pesca, mostrando le diverse tipologie di imbarcazioni utilizzate e spiegando le caratteristiche delle rispettive attività.

Uno dei momenti più significativi della visita è stato quello a bordo di Nonno Ciro, una delle principali imbarcazioni della flotta peschereccia locale. La delegazione ha potuto conoscere da vicino la strumentazione di bordo e approfondire le modalità di lavoro dei pescatori, le principali specie ittiche lavorate e il funzionamento dei periodi di fermo biologico, necessario per la tutela e il ripopolamento dei mari.

Particolare interesse è stato manifestato dagli ospiti per il sistema di sostegno economico al comparto ittico. La delegazione ha voluto approfondire il funzionamento dei contributi destinati agli operatori e le modalità di accesso alle risorse, soffermandosi sul ruolo dell’Unione europea nel finanziare e accompagnare lo sviluppo e la sostenibilità del settore.

“Abbiamo avuto l’opportunità di mostrare da vicino come lavora la nostra marineria, dalla piccola alla grande pesca, e di raccontare una realtà fatta di professionalità, esperienza e di un rapporto con il mare che appartiene alla nostra storia – dichiara l’Assessore – È stato soprattutto un momento di scambio e di conoscenza reciproca. Abbiamo condiviso esperienze, modalità di lavoro e temi che riguardano il futuro del comparto, scoprendo punti di contatto tra due realtà molto diverse e lontane”.

“La presenza della delegazione è stata anche un importante riconoscimento per la nostra marineria e per il valore delle competenze che esprime. Ci auguriamo che questo primo confronto possa rappresentare l’inizio di un dialogo da portare avanti nel tempo, creando nuove occasioni di collaborazione e di scambio tra Fiumicino e l’Indonesia nel settore della pesca” conclude Stefano Costa