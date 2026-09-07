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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 7 Settembre 2026

Fiumicino, fermato con cocaina e crack: arrestato 38enne dopo un tentativo di fuga

L’uomo, intercettato dagli agenti del Commissariato mentre viaggiava in scooter, avrebbe cercato di sottrarsi al controllo. Nel marsupio abbandonato durante la fuga trovati 17 involucri di droga e denaro contante

 

 

Un trentottenne romano è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

 

 

L’operazione è stata condotta dagli investigatori del Commissariato di Fiumicino, che hanno intercettato l’uomo mentre si trovava a bordo di uno scooter. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le modalità dei suoi spostamenti sarebbero apparse compatibili con un’attività di consegna di droga a domicilio, il cosiddetto “drug delivery”.

 

 

Alla vista dei poliziotti, il 38enne avrebbe tentato di allontanarsi prima in scooter e successivamente a piedi. Durante la fuga si sarebbe liberato di un marsupio, poi recuperato dagli operatori.

 

 

All’interno sono stati trovati 17 involucri contenenti cocaina e crack, oltre a una somma di denaro contante.

 

 

L’uomo è stato infine raggiunto dagli agenti e, secondo quanto riferito dalla Polizia, avrebbe opposto resistenza nel tentativo di sottrarsi al controllo. Al termine dell’intervento è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

 

(Foto di repertorio)

 

 

 

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Polizia di Stato
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