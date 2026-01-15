Ospedale di prossimità via Coni Zugna cancellato dal Pnrr, Califano all’attacco: “Uno schiaffo a Fiumicino”

La consigliera regionale Pd annuncia una mozione e un’interrogazione urgente: “La Regione chiarisca subito”

“Il taglio del progetto dell’ospedale di prossimità in via Coni Zugna, dai piani di finanziamento Pnrr, se confermato, sarebbe una notizia gravissima per Fiumicino” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Parliamo di un’opera alla quale abbiamo lavorato alacremente durante la scorsa legislatura regionale di concerto con l’amministrazione comunale di Fiumicino – ribadisce – nato già nel 2017 per rispondere all’esigenza di una struttura post-acuzie. Non si capisce oggi quali siano le problematiche visto che a marzo 2024 veniva approvata l’assegnazione di 6,3 milioni di euro (delibera n. 198) di fondi regionali e nell’audizione di giugno 2025 l’Asl Roma 3 non aveva segnalato alcuna criticità”.

“Presenterò un’interrogazione urgente al Presidente Francesco Rocca – incalza – che ancora oggi detiene la delega alla Sanità, per ottenere chiarimenti su quanto accaduto e sulle misure previste per il recupero dell’ospedale. Chiederò inoltre al Presidente della Commissione Pnrr la convocazione celere in audizione dei vertici Asl Roma 3 per fare piena luce sullo stato degli interventi sul territorio. Auspichiamo che la Regione Lazio e l’Asl Roma 3 forniscano al più presto le necessarie informazioni e adottino tutte le iniziative per garantire la realizzazione di questo presidio” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano