Nuovo Regolamento Taxi: un risultato atteso dalla categoria

I sindacati ringraziano l’Amministrazione comunale di Fiumicino per il lavoro di concertazione e le nuove tutele per operatori e utenti

Le Organizzazioni Sindacali del settore taxi esprimono soddisfazione per la conclusione dell’iter in Commissione del nuovo Regolamento Taxi del Comune di Fiumicino, un percorso durato oltre due anni che ha visto un confronto continuo tra parte politica e struttura amministrativa e che ha portato a un risultato atteso da tempo dalla categoria.

“Il nostro ringraziamento va innanzitutto al Sindaco Mario Baccini che si è adoperato per accelerare l’iter dopo una fase di stallo, all’assessore ai Trasporti Angelo Caroccia, all’assessore delegato al settore taxi Raffaelo Biselli che ha avviato questo iter sin dall’insediamento, ai dirigenti preposti alle Commissioni consiliari preposte che hanno seguito l’intero percorso e alla consigliera Federica Cerulli che ha seguito costantemente tutto il percorso garantendo attenzione e continuità al confronto” lo dichiarano le organizzazioni sindacali URI, URItaxi, CGIL, Casartigiani e Comitato Spontaneo Taxi Fiumicino.

“Il lavoro svolto – proseguono – è stato il frutto di una concertazione costante tra assessori e dirigenti e rappresenta un passaggio importante per dotare il Comune di regole aggiornate in linea con le normative nazionali e regionali che negli anni si sono evolute offrendo oggi un quadro più chiaro e una maggiore garanzia per utenti e operatori”.

“Accogliamo positivamente anche l’inserimento di uno strumento di calcolo per l’eventuale futuro aumento dell’organico – sottolineano – che dovrà comunque essere oggetto di confronto e concertazione sindacale con la categoria ma che rappresenta un elemento di tutela per la stessa, affinché eventuali ampliamenti siano calibrati sulla reale domanda del territorio”.

“Riteniamo fondamentale – aggiungono – che alle nuove regole corrisponda un rafforzamento immediato dei controlli contro tutte le forme di abusivismo purtroppo ancora molto diffuse nel territorio, confidando che le previsioni regolamentari trovino rapida applicazione concreta. Valutiamo con favore inoltre l’introduzione di strumenti innovativi come le licenze stagionali particolarmente adatte a un territorio a forte vocazione turistica come Fiumicino dove nei mesi invernali si registra una riduzione significativa del lavoro, mentre nel periodo estivo si concentrano i maggiori flussi una soluzione già sperimentata con successo in altri comuni costieri come Civitavecchia e Ladispoli”.

“Positiva anche la possibilità di vetture sostitutive per tutte le licenze, un punto sul quale la categoria si è battuta a lungo – rimarcano – così anche come la conferma del servizio H24, elemento storico per garantire la capillarità dell’offerta del trasporto pubblico non di linea sul territorio e la previsione dell’obbligo per tutti i tassisti di dotarsi di strumenti di chiamata a tutela dell’utenza e della copertura del servizio”.

“Resta aperta una riflessione sul meccanismo di aggiornamento delle tariffe – ribadiscono – che nel nuovo regolamento è stato esteso a cinque anni mentre in precedenza era annuale. Riteniamo auspicabile che in sede di Consiglio comunale si possa valutare una periodicità più ravvicinata in modo da evitare aumenti concentrati nel tempo che rischierebbero di pesare eccessivamente sui cittadini anche alla luce di quanto avviene nei comuni limitrofi dove gli adeguamenti sono più frequenti e meno onerosi”.

“Le Organizzazioni Sindacali confermano la propria disponibilità a continuare il confronto con l’amministrazione comunale affinché il regolamento possa rappresentare uno strumento efficace di tutela del servizio pubblico della legalità e della sostenibilità economica per lavoratori e utenti in una fase di crescita e trasformazione della mobilità del territorio di Fiumicino” concludono le organizzazioni sindacali URI, URItaxi, CGIL, Casartigiani e Comitato Spontaneo Taxi Fiumicino