Nuovo Regolamento Taxi e NCC, Caroccia: “Fiumicino pronta alle sfide di una città che cresce”

Più taxi nei momenti critici, innovazione digitale e attenzione alle fasce deboli per una mobilità efficiente e sostenibile

“L’approvazione del nuovo Regolamento Taxi e NCC è un passo decisivo per modernizzare il sistema di mobilità del nostro territorio e offrire un servizio più efficiente e trasparente a cittadini, turisti e lavoratori” lo dichiara l’Assessore ai Trasporti Angelo Caroccia.

“Fiumicino è una città in forte crescita sede di uno dei maggiori aeroporti d’Europa, e aveva la necessità di regole aggiornate, chiare e capaci di rispondere alle nuove esigenze del trasporto pubblico non di linea. Il nuovo regolamento – spiega Caroccia – introduce strumenti innovativi per ridurre le attese e migliorare l’offerta, come la possibilità di attivare turnazioni aggiuntive, seconde guide e licenze temporanee o stagionali nei periodi di maggiore domanda. Questo ci permetterà di intervenire rapidamente nei momenti critici, garantendo una presenza più costante dei taxi sul territorio e tempi di servizio più adeguati”.

“Significativo anche l’utilizzo del taxi sharing – aggiunge – che consentirà a più passeggeri di condividere la stessa corsa riducendo i costi e favorendo una mobilità più sostenibile. Si tratta di un’opportunità importante perché rende il servizio più accessibile e contribuisce a decongestionare il traffico, ove possibile”.

“Il regolamento aggiorna inoltre – evidenzia Caroccia – le norme sull’uso delle piattaforme tecnologiche, delle app di intermediazione e dei sistemi di collegamento digitale per facilitare chiamate, prenotazioni e gestione delle corse, favorendo competitività e modernizzazione del servizio”.

“L’utilizzo di strumenti digitali rappresenta una garanzia in più per gli utenti e un incentivo per gli operatori a migliorare costantemente qualità, efficienza e trasparenza” afferma l’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli.

Un’attenzione particolare è rivolta alle persone con disabilità, con l’introduzione di licenze dedicate a veicoli attrezzati con pedane e dispositivi di sollevamento.

“La mobilità deve essere un diritto per tutti – rimarcano i Presidenti di Commissione De Pascali e Picciano – e questo regolamento permette di rafforzare concretamente l’accessibilità del servizio”.

“Un capitolo molto rilevante del nuovo regolamento riguarda le tariffe – precisa Caroccia – Abbiamo introdotto sconti del 20% per specifiche categorie di utenti, come persone con disabilità, donne sole o con minori in orario notturno (Taxi Rosa), cittadini over 70 (Taxi Argento), corse da e per gli ospedali, eventi notturni (Taxi Discoteca) e giornate di blocco del traffico (Taxi Eco). Si tratta di misure che rendono il servizio più equo, più accessibile e più vicino alle esigenze reali della nostra comunità”

Viene inoltre ribadito e rafforzato l’obbligo per i taxi di rispondere a qualsiasi richiesta di corsa all’interno del territorio comunale, indipendentemente dalla distanza tra vettura e utente, garantendo un servizio equo e presente in tutta la città.

Il nuovo Regolamento si allinea inoltre alle normative europee, nazionali e regionali, prevedendo l’obbligo di aggiornamento entro 90 giorni in caso di modifiche legislative. Questo garantisce un costante adeguamento del servizio rispetto al passato e una maggiore coerenza con il quadro normativo vigente. Per i comuni sede di aeroporto, come Fiumicino, si apre inoltre la possibilità di aumentare le licenze fino al 20% nei casi di domanda strutturalmente superiore, con l’obbligo però di utilizzare veicoli ecologici, favorendo così una mobilità più sostenibile.

“Ringrazio gli uffici, che per lungo tempo hanno lavorato alla stesura del documento, suddiviso in 61 articoli dettagliati che regolamentano il servizio, le Commissioni consultive e tutte le associazioni di categoria per il lavoro svolto in questi mesi. Con questo regolamento dotiamo Fiumicino di uno strumento moderno, equilibrato e pienamente in linea con le normative regionali e nazionali. Un passo avanti importante verso una città più ordinata, più accogliente e più semplice da vivere e da raggiungere” conclude l’Assessore Caroccia