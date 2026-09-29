Nasce a Fiumicino il Comitato Progetto Civico Italia: grande partecipazione all’incontro di Fregene

Consiglieri comunali, rappresentanti politici, associazioni e cittadini hanno preso parte all’inaugurazione. Al centro del confronto sviluppo, ambiente, turismo, servizi, inclusione e futuro del territorio

di Fernanda De Nitto

Grande partecipazione a Fregene per la nascita del Comitato Progetto Civico Italia di Fiumicino.

“Una serata importante di politica partecipata, che ha coinvolto realtà produttive, rappresentanti dei contesti economici e sociali del territorio, professionisti di diversi settori e tanti cittadini. È nato un vero e proprio laboratorio di idee ispirato al bene comune e alla crescita sana e condivisa di una città, Fiumicino, dal potenziale enorme, che non può essere abbandonata in balia di affarismi, privilegi di pochi e della trascuratezza di tutto ciò che riguarda la quotidianità e la qualità della vita di decine di migliaia di persone” Lo dichiarano i consiglieri della lista civica Ezio, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli, componenti del comitato di Fiumicino.

Il messaggio emerso dall’incontro, spiegano, è quello di una rottura con modelli politici costruiti dall’alto, per lasciare invece spazio a persone “capaci, competenti e impegnate”, chiamate a diventare protagoniste nella costruzione di alternative e percorsi di cambiamento.

“Tantissimi i temi affrontati – proseguono – da uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e condiviso con le esigenze del territorio a un turismo di qualità, capace di valorizzare le risorse senza compromettere la vivibilità; da un’agricoltura moderna e di qualità a percorsi formativi, anche di livello universitario, che possano portare sul territorio nuove energie e competenze”.

Tra gli argomenti discussi anche inclusione sociale e tutela dei diritti delle fasce più vulnerabili, servizi pubblici efficienti e prospettive di crescita sociale ed economica.

“Fiumicino deve essere in grado di accogliere e garantire qualità della vita, costruendo una crescita degna di un territorio così strategico e facendo della legalità e della giustizia sociale i propri principi ispiratori”.

Spazio anche al tema della quarta pista aeroportuale, rispetto al quale è stata ribadita la contrarietà all’ipotesi di un ampliamento esterno all’attuale sedime aeroportuale.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Alessandro Onorato. “È stato accolto con grande entusiasmo – sottolineano Meloni e Miccoli – La sua vicinanza alla nostra città rappresenta per noi un motivo di impegno e l’occasione per costruire percorsi comuni”.

I consiglieri hanno inoltre sottolineato i contributi dei coordinatori provinciale e regionale, Davide Santonastaso e Antonio Taurelli, e del presidente Ismaele La Vardera, presente a sorpresa alla sua prima inaugurazione ufficiale di un comitato di Progetto Civico.

“Fiumicino è una piazza importante, complessa e articolata – rimarcano – che ha bisogno di energie sane e di un impegno comune per diventare la grande città che merita. Una città capace di costruire il proprio futuro partendo dalle comunità e da quelle forze che sentono il bisogno di impegnarsi per migliorarla, renderla ospitale per chi arriva e sempre più ‘casa’ per ogni cittadino”.

“Ringraziamo tutto il comitato locale che si è prodigato per la realizzazione dell’evento di inaugurazione, Alessandro Onorato, Antonio Taurelli, Davide Santonastaso e Ismaele La Vardera per la qualità della loro presenza, i colleghi di opposizione che hanno voluto partecipare, a testimonianza della prosecuzione di un lavoro comune a garanzia e tutela della città, e le tantissime persone che hanno riempito con affetto e partecipazione ogni angolo della sala, gremita come nelle grandi occasioni”.

“Il comitato – concludono Paola Meloni e Giuseppe Miccoli – è aperto a tutti, a chiunque abbia voglia di impegnarsi mettendo a disposizione competenze, idee ed energie per disegnare, insieme alle forze migliori della città, il nuovo percorso che Fiumicino merita”.

All’evento erano presenti rappresentanti delle diverse forze del centrosinistra, diversi consiglieri comunali e referenti di movimenti cittadini, comitati e associazioni del territorio.