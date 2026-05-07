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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 7 Maggio 2026

Lazio, solo 18 progetti finanziati su 939 domande: la denuncia di Michela Califano

La consigliera regionale Pd: “Fondo insufficiente, penalizzate associazioni e territori”

 

“939 domande presentate, 862 ritenute ammissibili, ma appena 18 finanziate. È la triste parabola del fondo destinato alla promozione del territorio regionale, un bando rivolto ad associazioni, fondazioni e comitati che operano nel Lazio” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

 

“Un percorso virtuoso – prosegue – avviato sin dalla prima Giunta di centrosinistra, con il quale negli anni abbiamo sostenuto centinaia di iniziative capaci di esaltare lo straordinario patrimonio culturale e sociale della nostra regione”.

 

 

“Peccato però che – rimarca Califano – graduatoria alla mano, da questo bando rimanga fuori il 98,5% delle realtà. E non per demeriti progettuali, dato che quasi la totalità delle domande era idonea, ma per una cronica e colpevole carenza di risorse: appena 300mila euro. Una cifra irrisoria a fronte della vastità del territorio e della vivacità del nostro tessuto associativo”.

 

 

“Chiediamo quindi che il fondo venga immediatamente rimpinguato e che si proceda allo scorrimento della graduatoria. Per premiare il lavoro di tutti quegli enti che hanno investito tempo e idee in progetti validi, per poi scontrarsi con l’inaccettabile mancanza di lungimiranza dell’attuale Giunta: non si può approvare un bando per poi destinarvi solo qualche spicciolo” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

 

 

Scritto da Fiumicino Online
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Califano Regione Lazio
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