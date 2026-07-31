La società civile sostiene la battaglia contro il porto crocieristico di Isola Sacra

Italia Nostra Litorale Romano ringrazia per il supporto ricevuto nella battaglia accanto ai promotori del ricorso contro il progetto previsto a Fiumicino
Nuovi sostegni dalla società civile alla battaglia contro il progetto del porto crocieristico di Isola Sacra, promossa dai Tavoli del Porto, Lipu, sigle e attivisti locali.
Italia Nostra Litorale Romano, intervenuta con un ricorso ad adiuvandum, contro la realizzazione dell’infrastruttura, ringrazia per l’apprezzamento ottenuto da varie voci della società civile, e in particolare per il contributo alle spese legali sostenute giunto dalla Farmacia Solidale “Salvo d’Acquisto”, sempre impegnata a sostenere le battaglie ambientaliste nel territorio.
“Si ringrazia anche per il supporto della sezione di Italia Nostra Roma, presente sia nel lavoro di analisi che con un contributo economico”.