Fiumicino, il nuovo liceo prende forma: primo via libera alla progettazione

Bonanni: “Si tratta di un risultato significativo che conferma l’impegno della Città Metropolitana di Roma Capitale”

di Dario Nottola

Un altro importante e concreto passo in avanti verso la realizzazione del nuovo liceo di Fiumicino, che sorgerà in un terreno in via Ambrosini, dietro la sede dell’Istituto Scolastico superiore Paolo Baffi nella zona di Isola Sacra.

“Nei giorni scorsi il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il Documento di Indirizzo della Progettazione, un atto fondamentale che consentirà l’inserimento dell’intervento nell’elenco annuale delle opere pubbliche – rende noto Barbara Bonanni, Consigliera comunale di Fiumicino e Consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale – Si tratta di un risultato significativo che conferma l’impegno della Città Metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione di un’opera attesa da anni dai cittadini di Fiumicino. Già nel dicembre scorso, con l’approvazione del bilancio di previsione, abbiamo compiuto una scelta chiara, destinando circa 7 milioni di euro alla costruzione del nuovo liceo, una risposta necessaria alla crescita della popolazione e all’aumento della domanda di servizi scolastici sul territorio. Il progetto sta procedendo secondo un percorso ben definito”.

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha già acquisito l’area di quasi 14 mila metri quadrati individuata dal Comune di Fiumicino, passaggio che consentirà di procedere con la variante urbanistica e con le successive fasi progettuali. L’approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione rappresenta quindi un ulteriore tassello verso la realizzazione del nuovo edificio scolastico.

“Desidero ringraziare gli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale per il grande lavoro svolto in questi mesi, il Sindaco metropolitano e il Consiglio metropolitano per aver sostenuto con convinzione questo progetto. La realizzazione del nuovo liceo rappresenta un investimento strategico per il futuro della città e una risposta concreta alle famiglie, alle studentesse e agli studenti di Fiumicino. Continueremo a lavorare affinché questa importante opera possa diventare al più presto una realtà”, conclude Bonanni.