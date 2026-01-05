Incendio a Fiumicino, Califano (Pd): “Necessario un intervento deciso delle istituzioni”

L’intervento della consigliera regionale del Pd dopo l’incendio che ha distrutto il chiosco Dadaumpa a Fiumicino

“L’incendio che ha distrutto il chiosco “Dadaumpa” (clicca qui) rappresenta l’ultimo episodio preoccupante tra quelli che hanno interessato il territorio di Fiumicino negli ultimi tempi. A questo si aggiungono altri incendi, presumibilmente di origine dolosa, in particolare quelli che hanno colpito l’area durante l’estate e che sono ancora oggetto di verifica da parte delle autorità, episodi di aggressioni e la diffusione di fenomeni di illegalità.” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“A ciò si aggiunge la situazione determinatasi a seguito dei noti fatti oggetto di indagine da parte della Procura, che ha ritenuto di prorogare i termini delle indagini preliminari: tale contesto ha inevitabilmente indebolito la capacità dell’amministrazione di apparire pienamente credibile e autorevole, limitandone la possibilità di imprimere il necessario impulso e la decisa spinta a una reazione efficace e coordinata contro i preoccupanti fenomeni che stanno interessando il territorio.”

“Ad oggi – prosegue la consigliera Califano – il tavolo sulla sicurezza annunciato non risulta ancora avviato, mentre non sono noti i risultati dell’attività della commissione consiliare istituita con poteri di accesso agli atti. Proprio per questo, rinnoviamo con ancora maggiore convinzione e a gran voce la richiesta di istituirlo senza ulteriori indugi, quale strumento essenziale per affrontare in modo coordinato e concreto le criticità che stanno interessando il territorio.”

“Fiumicino merita un’attenzione prioritaria e un intervento deciso da parte delle istituzioni competenti, per garantire innanzitutto la sicurezza dei cittadini e proteggere la storica e solida imprenditoria locale. Serve uno sviluppo equilibrato, giusto e sostenibile del territorio, in un contesto di stabilità amministrativa e di piena operatività delle istituzioni preposte; elementi che, nella fase attuale, risultano indeboliti e necessitano di un immediato rafforzamento.” Conclude la consigliera regionale Pd Michela Califano.