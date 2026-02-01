Fiumicino ricorda le vittime civili delle guerre

Oggi il flash mob del Comitato spontaneo Viva Palestina nella Giornata nazionale dedicata alle vittime dei conflitti nel mondo

di Fernanda De Nitto

Tante piccole scarpette, insieme a candele, mimose e lenzuoli bianchi a ricordo delle vittime dei numerosi conflitti mondiali che affliggono l’umanità. E’ questa l’emozionante immagine scenografica che aveva il Comune di Fiumicino, nel tardo pomeriggio, con il flash mob organizzato dal Comitato spontaneo Viva Palestina.

Cittadini del territorio uniti insieme con l’obiettivo di commemorare le vittime civili delle tante guerre mondiali, passate e presenti. Un’occasione per riflettere sul tragico impatto che i conflitti provocano sulla popolazione, vittima incolpevole dell’odio e delle scellerate logiche di potenza planetarie.

La data scelta dal Comitato non è casuale, dato che il 1 Febbraio si celebra la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo, istituita nel 2017 dal Parlamento. Un’occasione, nata dalla volontà dei partecipanti, per ribadire quanto l’umanità stia venendo meno rispetto ai principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario. Popolazioni ormai totalmente in balia di logiche di potere, come hanno ribadito i referenti del Comitato, che hanno voluto rivolgere un particolare pensiero alle 70.000 vittime civili di Gaza, e di tutti gli altri conflitti mondiali, tutt’ora in corso.

Durante il flash mob sono stati letti alcuni nomi delle vittime civili, in particolare quelli di bambini uccisi pochi giorni dopo la loro nascita. Sono state, altresì, narrate testimonianze vive di ciò che il conflitto provoca tra barbarie e disumanizzazione dell’essere umano.

L’iniziativa del comitato spontaneo è nata proprio dalla volontà popolare di non rimanere in silenzio rispetto ad un mondo che purtroppo, in diversi contesti, sta sempre più mostrando il suo lato peggiore.