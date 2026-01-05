Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 5 Gennaio 2026

Notte di fuoco a Fiumicino: distrutto dalle fiamme lo stabilimento Dadaumpa

L’incendio divampato intorno all’una ha coinvolto l’intera struttura di Piazzale Molinari

 

 

di Fernanda De Nitto

 

 

Notte di fuoco a Fiumicino dove è andato distrutto dalle fiamme lo stabilimento Dadaumpa di Piazzale Molinari. L’incendio sembra sia iniziato intorno all’una di notte per propagarsi in tutte le strutture dello stabilimento.

 

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre 13/A AB/13 11/A che hanno impiegato circa quattro ore per spengere il rogo, data anche la quantità di materiale ligneo presente in loco.

 

Ancora ignote le cause del rogo, oggetto di indagini successive. Al momento dell’intervento da parte dei Vigili del Fuoco lo stato dei luoghi, gli elementi a disposizione, non hanno per adesso consentito la determinazione delle cause che hanno provocato l’evento. Grande sgomento e preoccupazione da parte dei cittadini della zona per le fiamme e per la gravità del fatto.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
dadaumpa Incendio Vigili del Fuoco
