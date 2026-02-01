All’I.C. Lido del Faro la “Festa della Cultura” tra solidarietà e integrazione

Sapori, tradizioni e sorrisi per costruire una comunità scolastica aperta e inclusiva

di Fernanda De Nitto

L’I.C. Lido del Faro di Via Fontana, a Fiumicino, ha organizzato la “Festa della Cultura”, promossa per condividere un importante momento di integrazione e di comunità per tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto FAMI, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, quale strumento finanziario che l’Europa offre agli stati membri per migliorare la gestione dei flussi migratori, dell’asilo e dell’integrazione sociale. L’Istituto comprensivo di Fiumicino è partner del progetto rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado insieme ad altre tredici scuole del Lazio, con capofila l’I.C. Gianni Rodari di Roma.

Per la realizzazione del progetto, di durata triennale, la scuola si è avvalsa di alcune importanti collaborazioni esterne tra cui l’Associazione Go Prinz 2000, che si sta occupando di tutta la parte professionale mediante l’organizzazione di eventi e la gestione dei vari moduli che hanno come obiettivi l’alfabetizzazione, l’educazione civica, il tutoraggio, lo studio assistito e i rapporti con le famiglie.

L’evento di condivisione ha previsto l’organizzazione di un momento conviviale per le famiglie degli alunni immigrati della scuola elementare e delle medie, dove le mamme, in particolare, si sono adoperate per presentare i loro piatti tipici, al fine di poter conoscere le diverse culture del mondo attraverso la forma più semplice e gradita di integrazione. In una tavola egregiamente imbandita vi erano le specialità culinarie, dolci e salate, di buona parte del mondo, dal Bangladesh alla Tunisia, dal Marocco all’India, per poi passare ai piatti tipici italiani di diverse regioni. Gli studenti hanno poi indossato i loro abiti tradizionali al fine di far conoscere ai presenti la cultura, gli usi e i costumi dei differenti paesi del mondo.

“Abbiamo voluto organizzare questa importante occasione di festa per coinvolgere in maniera sempre più partecipe le famiglie di studenti immigrati delle nostre scuole. Grazie al Fami abbiamo strutturato un programma triennale di attività riguardante temi di educazione civica che valorizzano il senso di comunità, di integrazione e di convivenza” ha dichiarato il dirigente scolastico dell’I.C. Lido Faro, Prof.ssa Rosalia Licata.

“Questa per noi è una fantastica iniziativa che ci permette di stare insieme tra diverse culture condividendo, nelle varie differenze, ogni aspetto della vita dei nostri paesi di origine, dal modo di vestire ai cibi che caratterizzano le nostre cucine. Ringraziamo la scuola, e tutto il suo personale, che si è adoperato per l’organizzazione di questa bellissima giornata di festa” hanno affermato tre giovani studentesse, tunisine e marocchine, che hanno partecipato all’iniziativa di integrazione.

La Festa della Cultura ha permesso a tante famiglie di potersi ritrovare sentendosi parte di una comunità accogliente, sensibile e aperta al confronto. L’iniziativa si ripeterà anche la mattina del prossimo sabato, 7 febbraio, presso l’istituto di Via Fontana, a Fiumicino.