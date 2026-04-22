Il Tevere fiume di rifiuti verso il Tirreno

L’allarme di Ispra e dell’Università Roma Tre: coste di Fiumicino sempre più esposte. Califano: “Servono interventi strutturali”

Il Tevere continua a trascinare rifiuti verso il Mar Tirreno, trasformandosi in uno dei principali canali di inquinamento del litorale romano. Un fenomeno ormai sotto gli occhi di tutti, particolarmente evidente lungo le coste di Fiumicino, dove i detriti trasportati dalle piene si accumulano periodicamente sulle spiagge. A lanciare l’allarme sono i dati di Ispra e dell’Università Roma Tre, che confermano una situazione sempre più critica e visibile, mentre dal fronte politico si riaccende il confronto sulla necessità di interventi strutturali per la tutela del territorio.

“Il fiume Tevere è tra i principali vettori di rifiuti verso il Mar Tirreno centrale. E una parte di questo flusso passa proprio da Fiumicino. L’allarme lanciato da Ispra e dall’Università Roma Tre è preoccupante e il risultato, purtroppo, ben visibile sulla nostra costa” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Grazie a un mio emendamento – prosegue – in passato la Regione Lazio aveva messo a disposizione dei Comuni alla foce, fondi specifici per la bonifica e la pulizia delle spiagge dai detriti e dai rifiuti trasportati dalle piene. Si trattava di un primo, importante passo per tutelare il nostro litorale”.

“Dispiace profondamente – sottolinea Califano – che più volte l’attuale amministrazione di centrodestra sia rimasta sorda e cieca di fronte alle mie richieste di rifinanziare questo progetto e renderlo strutturale, garantendo un intervento continuativo e non più emergenziale”.

“L’assenza di una risposta concreta da parte della Giunta regionale lascia Fiumicino e il litorale romano esposti a un problema che si ripresenta puntualmente dopo ogni piena. Presenterò ancora una volta una mozione in Consiglio Regionale per impegnare questa maggioranza a dare risposte immediate e durature al territorio” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano