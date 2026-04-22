Fiumicino, segnalate criticità igieniche nella scuola Lido Faro

I Consiglieri di Opposizione: “Serve un intervento urgente e maggiore trasparenza verso i genitori”

Preoccupazione e richieste di intervento immediato arrivano dai Consiglieri comunali di Opposizione del Comune di Fiumicino in merito a una situazione segnalata da numerosi genitori e confermata da una recente circolare della Scuola Lido Faro. Al centro della vicenda, le condizioni igienico-sanitarie della struttura scolastica condivisa con la scuola dell’infanzia “Il Faro Incantato”, che — secondo quanto riportato — presenterebbero criticità persistenti tali da sollevare interrogativi urgenti sulla sicurezza e sulla tutela della salute dei bambini.

“La situazione segnalata da numerosi genitori e confermata dalla circolare della Scuola Lido Faro, che condivide la struttura di competenza comunale con la scuola dell’infanzia ‘Il Faro Incantato’, desta forte preoccupazione e richiede un intervento immediato da parte dell’Amministrazione” lo dichiarano i Consiglieri comunali di Opposizione del Comune di Fiumicino.

“Nella comunicazione ufficiale inviata al Comune e agli enti competenti – evidenziano – la dirigente scolastica riferisce che, nonostante gli interventi sinora effettuati, consistenti nell’installazione di trappole meccaniche, il fenomeno continua a manifestarsi quotidianamente, con rinvenimento nelle ore mattutine di escrementi e altre deiezioni all’interno degli ambienti scolastici”.

“Una condizione che non può essere ignorata e che configura un evidente problema di igiene e sicurezza – rimarcano i consiglieri – Siamo consapevoli che criticità di questo tipo possano verificarsi, ma riteniamo inaccettabile che i genitori della scuola dell’infanzia ‘Il Faro Incantato’ non siano stati informati dal Comune. La trasparenza verso le famiglie è un dovere istituzionale, soprattutto quando si parla di bambini e di ambienti educativi”.

“Come consiglieri di opposizione chiediamo che l’Amministrazione comunale chiarisca con urgenza quanto accaduto e assuma pienamente la responsabilità di garantire ambienti scolastici sicuri, salubri e adeguati ai nostri bambini. La tutela della salute e della sicurezza dei più piccoli deve essere una priorità assoluta per ogni istituzione” concludono i Consiglieri comunali di Opposizione del Comune di Fiumicino