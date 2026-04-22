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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 22 Aprile 2026

Aranova, cittadini e Comune a confronto sui nodi del territorio

Assemblea pubblica partecipata: al centro sfalci, opere in corso e criticità idrogeologiche

 

Grande partecipazione ieri ad Aranova per l’assemblea pubblica organizzata dal Gruppo Storico, occasione di confronto tra cittadini e amministrazione comunale sui principali temi del territorio. All’incontro hanno preso parte il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, la delegata al decentramento amministrativo e la consigliera Francesca De Pascali.

 

“Un incontro davvero ricco di spunti – commenta il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini – che ci ha permesso di affrontare numerose questioni su cui l’amministrazione è già al lavoro e che sono prossime alla risoluzione”.

 

Tra i temi affrontati, in primo piano la questione degli sfalci: “Abbiamo chiarito le nuove normative nazionali ed europee – spiega Severini – illustrando al tempo stesso il percorso scelto dall’amministrazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

 

Nel corso dell’assemblea si è parlato anche di alcuni nodi centrali per lo sviluppo di Aranova, come lo stato delle opere e dei servizi, dalla realizzazione della piazza all’apertura degli uffici comunali, fino al superamento delle criticità idrogeologiche.

 

“Un ringraziamento va al Gruppo Storico e al presidente Moretto – conclude Severini – per aver promosso un importante momento di confronto e dialogo. Come amministrazione ci impegniamo a dare continuità a questi incontri nelle prossime settimane, coinvolgendo sempre più cittadini”.

 

 

 

 

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Aranova Severini
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