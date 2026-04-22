Rischio igienico-sanitario, scuole Lido del Faro chiuse per due giorni

Ordinanza del sindaco per il 22 e 23 aprile: stop alle lezioni e via agli interventi di bonifica. “Procedure attivate tempestivamente”

Scatta la chiusura temporanea per le scuole Lido del Faro a causa di un rischio igienico-sanitario accertato. L’ordinanza, firmata dal sindaco, dispone per le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 aprile la chiusura della Scuola Statale Lido del Faro e della scuola dell’infanzia comunale Faro Incantato. Il provvedimento prevede la sospensione delle attività didattiche per consentire gli interventi di bonifica e la messa in sicurezza degli ambienti.

“L’ordinanza sindacale emanata in data odierna certifica la presenza di un rischio igienico-sanitario e dispone, correttamente, la chiusura temporanea del plesso per consentire gli interventi di bonifica e ripristino delle condizioni di sicurezza.” lo dichiara l’Assessore Stefano Costa.

“È altrettanto importante – evidenzia – che il Comune ha attivato tempestivamente tutti i passaggi di propria competenza: dal sopralluogo degli enti preposti subito dopo aver ricevuto la segnalazione dalla scuola, in data 16 aprile, alla verifica delle condizioni degli ambienti, fino all’emissione dell’ordinanza sindacale. Le operazioni sono state condotte secondo prassi, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico. Inoltre sono previste delle ulteriori sanificazione, sia oggi pomeriggio che domani 23 aprile.”

“Per quanto riguarda le comunicazioni – sottolinea Costa – queste sono state trasmesse alle famiglie nel momento in cui il quadro della situazione è risultato sufficientemente chiaro e supportato da riscontri ufficiali. Come da prassi, è stata l’istituzione scolastica a veicolare le informazioni ai genitori, una volta acquisiti gli elementi necessari e formalizzata la decisione attraverso l’ordinanza.”

“E’ importante ribadire che, in situazioni di questo tipo, la priorità assoluta resta la gestione corretta dell’emergenza, evitando comunicazioni premature o non supportate da dati certi. Le istituzioni hanno operato per risolvere il problema in modo efficace, garantendo interventi mirati alla tutela della comunità scolastica. Questa é l’unico dato certo. Eventuali strumentalizzazioni veicolate a mezzo stampa lasciano il tempo che trovano.” conclude l’Assessore Stefano Costa