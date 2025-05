Gestione rifiuti: Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni: “Basta scaricare le responsabilità”

“L’Assessore all’Ambiente faccia chiarezza in casa propria”

“Dopo due anni, tornare ancora sul tema del contratto con la ditta di igiene urbana appare un esercizio stanco e poco utile. Il contratto in questione è stato stipulato tre anni fa e, per tutto il 2022 e gran parte del 2023, non risultano esserci state criticità al contrario di cosa sta avvenendo ora su tutto il territorio comunale” è la risposta di Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche, alle dichiarazioni dell’Assessore Stefano Costa (Clicca qui)

“È bene ricordare – sottolineano – che lo stesso contratto è stato riformulato a novembre scorso, su precisa iniziativa dell’amministrazione, che ha eliminato diversi servizi, tra i quali anche il secondo passaggio settimanale per la raccolta della plastica, rivedendo le condizioni in base ai propri criteri”.

“Se oggi si sollevano dubbi – incalzano gli esponenti dell’Opposizione – ci si dovrebbe forse chiedere cosa non ha funzionato in quella revisione. Quanto poi al rapporto con la ditta incaricata dell’igiene urbana, crediamo sia il caso di evitare ipocrisie. D’altronde, è noto a molti il rapporto che intercorre tra l’amministrazione e la società in questione”.

“Invece di continuare a cercare responsabilità all’esterno, l’Assessore all’Ambiente farebbe bene a guardare dentro casa sua. Perché o qualcosa non funziona, o c’è qualcosa che lui non comprende fino in fondo” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche