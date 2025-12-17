Promozione: il Borgo Palidoro pareggia in extremis con l’Urbetevere

La prima linea dell’undici di mister Stirpe sbaglia molte facili conclusioni

di Umberto Serenelli

Il clima natalizio influenza Borgo Palidoro già in vena di regali. Il testa-coda del girone A del campionato di Promozione, finito 3 a 3, tra gli amaranto e il fanalino di coda poteva trasformarsi in una brutta sconfitta per i padroni di casa. L’attaccamento ai colori sociali e la voglia di non perdere il match sono stati determinati per i ragazzi cari al Presidente Alessandro Schiavi. Con un rabbioso colpo di coda e grazie al difensore Finucci, il Borgo recupera, nell’extra time, una partita il cui risultato sembrava compromesso.

Il Palidoro non ha giocato un gran calcio contro il complesso romano che è apparso più fortunato che bravo. Con soli tre tiri, durante l’arco dei 90’ minuti, indirizzati nello specchio della porta difesa da Sorcini è riuscita a mettere a segno altrettanti reti.

I padroni di casa hanno invece bombardato il portiere Massetti ma hanno mancato l’intento di realizzare quel quarto gol con cui conquistare l’intera posta in palio e balzare di nuovo al solitario comando del raggruppamento.

Non trascorre molto dal fischio d’avvio dell’incerto direttore di gara romano che Franchi spara fuori da ghiotta posizione. Al 12’, la doccia fredda per gli accorsi sulle tribune dello stadio delle “Muracciole” con il vantaggio dell’Urbetevere con un diagonale di Piano. Reazione immediata dei locali con Franchi che dribbla anche il portiere in uscita ma si vede recuperare in extremis Gentiloni.

Al 18’, arriva il raddoppio degli ospiti firmato da Mazzoni. Il Borgo si getta generosamente in avanti e Seccia di Roma sorvola su un clamoroso fatto in area commesso da Piccinini ai danni di Gabrielli. Al 27’, punizione dal limite e Sabbatini non arriva puntuale alla deviazione alle spalle della porta difesa da Massetti.

Alla mezz’ora, tiro-cross di Franchi che scavalca l’estremo difensore ma la sfera si stampa sulla traversa. Al 39’, il Borgo accorcia le distanze: cross dalla sinistra di Zappala su cui arriva puntuale il colpo di testa vincente di Moretti. Al 43’, su centro di Franchi svetta Sabbatini e la sfera fa la barba al palo. Prima del fischio finale due grosse opportunità per l’attivo Franchi fanno gridare al gol. La seconda frazione di gioco di apre con la terza marcatura ospite messa a segno da Mastrogiacomo.

La reazione del Borgo non si fa attendere e, grazie al nuovo entrato Larosa, mette a segno la seconda rete (nella foto). Al 32’, Bellini manca clamorosamente il bersaglio. Al 36’, non trova lo specchio della porta un tiro di Moretti. Due minuti dopo ci prova senza grossa fortuna Cesaro. Al 40’, Piccinini stende in area Gabrielli: l’arbitro fa proseguire il gioco. Si entra nei 5’ di recupero e al 4’ Finucci congela gli avversari con la marcatura di un rocambolesco risultato finale di 3 a 3.

BORGO PALIDORO-URBETEVERE 3 – 3

BORGO PALIDORO: Sorcini, Arabia, Zappala, Sabbatini (15’ st Simmi), Finucci, Romano (15’ st Carmellini), Gabrielli, Savarino (29’ st Bellini), Moretti, Franchi (35’ st Cesaro), Tiozzo (15’ st Larosa) A disp. Calabrese, Leonori, Colapietro, Petrarota. All. Stirpe.

URBETEVERE: Massetti, Mastrogiacomo, Piccinini (8’ st Forte), Belardo (29’ st Coppola), Camusi, Gentiloni, D’Addio, Di Pofi, Spadaccini, Piano (8’ st Bartoli), Mazzoni. A disp. Leuzzi, Parrotta, Belleggia, Mancini, De Franco. All. De Vizzi.

Arbitro: Seccia di Roma1.

Assistenti: Rienzi di Tivoli e Gambini di Roma1.