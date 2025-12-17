A Fiumicino un weekend pre natalizio pieno di appuntamenti

Ecco tutte le iniziative sul territorio!

Entrano nel vivo, per il weekend che precede il Natale, gli appuntamenti sul territorio di Fiumicino, con in campo il Comune, tutte le Pro Loco, associazioni, parrocchie. In via Redipuglia, Agro di Isola Sacra è visitabile il maxi Presepe Isolano fedelmente ambientato nell’Isola Sacra degli anni ’50 e che rimarrà esposto fino alla Befana.

Domenica 21, dalle 15, l’iniziativa “Babbo Natale in motocicletta”, realizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Associazione “I Templari”. Motociclisti, vestiti da Babbo Natale, partiranno da Villa Guglielmi per sfilare lungo le vie del Centro fino al Borgo Valadier. Porteranno gioia, dolci e piccoli regali ai bambini, percorrendo le vie principali con tappe dedicate all’incontro. Nei punti di sosta, come Villa Guglielmi, la parrocchia Stella Maris, via Torre Clementina, tutti i bambini avranno la possibilità di scattare una foto indimenticabile con i Babbo Natale e le loro fantastiche moto, ricevere piccoli pensieri natalizi.

Nella corte della settecentesca Villa Guglielmi ad Isola Sacra prosegue l’avventura del Villaggio di Natale. Il cuore dell’iniziativa è la Sfera Geodetica di Babbo Natale, una struttura sostenibile che ospita la casa più amata dai bambini. Intorno si possono visitare altre sfere a tema natalizio, piene di sorprese, attività da esplorare, luci e colori. Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19 e nei fine settimana offrirà un programma di animazione: spettacoli, artisti di strada, mercatini, laboratori creativi, trucca bimbi, magie, illusionismo e tante altre attività curate da folletti e animatori professionisti. Le attività si svolgeranno dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19: Sabato 20 dicembre, Domenica 21 dicembre, Martedì 23 dicembre, Sabato 27 dicembre, Domenica 28 dicembre, Domenica 4 gennaio e Martedì 6 gennaio.

Fino al 18 gennaio, presso Piazzale Enrico Molinari – Stazione Marittima, l’Associazione Socioculturale Isola Sacra, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, organizza “Un Natale di Cuore“, un mercatino natalizio solidale accompagnato da numerose attività dedicate a bambini, famiglie e adulti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le opere di carità portate avanti da ACIS ODV e di supportare progetti solidali promossi da associazioni locali, con particolare attenzione alle realtà impegnate nell’assistenza e nella cura delle persone con disabilità. Il mercatino sarà aperto al pubblico tutti i giorni, e durante i fine settimana ospiterà momenti di animazione per i più piccoli, con giochi, attività ludiche e la presenza di Babbo Natale e della Befana, pronti a distribuire dolcetti ai bambini. Sono inoltre previste attività aggregative e ricreative per tutte le età, per vivere insieme un periodo di festa all’insegna della partecipazione e della solidarietà.

Sul fronte delle parrocchie di Fiumicino-Isola Sacra, Santa Maria Porto della Salute proporrà domani giovedì 18 dicembre, alle 19, il Concerto di Natale del coro femminile.

A Santa Maria Stella Maris venerdì 19, alle 19.30, lo spettacolo di Natale “Forza Venite Gente” proposto dal Gruppo Scout; il 21, alle 19, l’esibizione del coro parrocchiale con un Concerto di Musica Sacra e non solo; il 25 ci sarà il pranzo di Natale in chiesa per i poveri, in collaborazione con Sant’Egidio.

La parrocchia Santa Maria della Divina Provvidenza ha in agenda un primo concerto di Natale con la Corale parrocchiale sabato 20 dicembre alle 21; un secondo domenica 21, alle 16.30, con il “Concerto di musica tradizionale” con le zampogne del Trio Calamus. Per la rassegna “Echi nel vento 2025” alla Messa la partecipazione speciale del “Coro della Vita – Centro Catalani” di Fiumicino, concerto seguito dal brindisi e dallo scambio di auguri; ed ancora il Concerto dell’Epifania del coro Tiber (ex Alitalia) martedì 6 gennaio, alle 19, dopo la Messa.

Venerdì 19 dicembre, alle 19, nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Testa di Lepre, il Concerto del Coro Claudio Monteverdi.

Sabato 20 e domenica 21, nella parrocchia Sant’Anna di Passoscuro, la Comunità Non solo Pane organizza la “Festa di Natale”, con tombolate, concerto dei bambini del catechismo, la pesca, il villaggio di Babbo Natale, il Presepe Vivente e gastronomia.

Anche la Maccarese Spa ha in cartellone alcuni appuntamenti per bambini e famiglie, con il clou della Befana che farà “scalo tecnico” al Castello San Giorgio il 4 gennaio, alle 17, per la tradizionale festa aspettando tutti i bimbi. Domenica 21, alle 11, nel Vivaio storico di Maccarese, in via de Collettori, arriva la “CACCIA AI BASTONCINI DI ZUCCHERO“: Vivi la magia del Natale! Una nuova imperdibile caccia al tesoro all’interno dei 33 ettari del vivaio. Ogni persona che entra al vivaio dovrà avere con sé una borsetta, per contenere i dolciumi. Per accedere all’area i bambini e i ragazzi dovranno essere accompagnati da un adulto che dovrà rimanere insieme a loro per tutta la durata della caccia al tesoro! Ingresso gratuito. Posti limitati, si può prenotare qui .

Arriva Natale e, come sempre, il Parco Da Vinci torna a trasformarsi in un villaggio incantato dove ogni passo accompagna grandi e piccoli in un mondo di luci, spettacoli e creatività. Il filo conduttore dell’intera programmazione di quest’anno è la magia degli elfi: simpatici e instancabili protagonisti che animano laboratori, spettacoli itineranti e incontri speciali, guidando il pubblico in un “viaggio magico” attraverso i grandi viali all’aperto del Parco, insieme alla pista di pattinaggio su ghiaccio vero, per la prima volta all’aperto. Quello con Babbo Natale è un appuntamento amatissimo in cui i bambini possono parlare con il grande uomo dalla barba bianca, consegnare la loro letterina e scattare una foto ricordo. (L’iniziativa si ripeterà il 20, 21, 22 e 23 dicembre.)

Il 21 dicembre vanno in scena i Gingerman Friends: una squadra di omini di pan di zenzero che, tra musica e danze, racconta ai bambini la favola del “Forno Magico” da cui sono usciti per partecipare alla festa.