DUP 2026–2028, confronto acceso in Consiglio comunale

Citiche dell’opposizione sulla gestione della seduta e sui contenuti, la Presidenza rivendica una visione solida e condivisa per il futuro della città

di Fiumicino Online

Ieri il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028, atto fondamentale per la pianificazione strategica, finanziaria e amministrativa dell’ente. La seduta, convocata per discutere il principale strumento di programmazione del Comune, è stata però caratterizzata da un acceso confronto politico tra maggioranza e opposizione.

I consiglieri comunali di opposizione hanno denunciato un clima di forte disorganizzazione, segnalando ritardi nell’avvio dei lavori dovuti – a loro dire – a carenze documentali ed errori procedurali. Secondo l’opposizione, le criticità emerse avrebbero evidenziato difficoltà amministrative della maggioranza e una gestione inefficace della seduta. Nel merito del documento, i gruppi di minoranza hanno espresso un giudizio negativo sul DUP, ritenendo insufficienti le risorse destinate alle politiche sociali e assenti interventi strutturali per i giovani. Critiche sono state sollevate anche sul piano delle opere pubbliche, con riferimento a rinvii e mancate certezze su alcuni interventi ritenuti strategici per il territorio, oltre al rigetto della maggior parte delle proposte emendative presentate.

Di segno opposto la valutazione espressa dal Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, che ha rivendicato l’importanza dell’approvazione del DUP come passaggio decisivo per il futuro della città. Secondo la Presidenza, il documento consegna una Fiumicino più solida, con una programmazione concreta e realistica, capace di affrontare le sfide dei prossimi anni mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Il DUP viene definito uno strumento fondamentale per portare a compimento il lavoro amministrativo avviato a inizio mandato e per migliorare la qualità complessiva della città.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre ringraziato tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, per il contributo al dibattito, sottolineando il rispetto del confronto istituzionale nonostante le divergenze emerse, e ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici comunali, dalla segreteria generale e dalla struttura di supporto al Consiglio.

L’approvazione del DUP 2026–2028 chiude così una seduta intensa e politicamente articolata, che conferma la centralità del confronto consiliare sulle scelte strategiche chiamate a guidare lo sviluppo di Fiumicino nei prossimi anni.