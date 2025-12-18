DUP 2026–2028: la rotta di Fiumicino per i prossimi tre anni

Baccini: “Obiettivi realistici, attenzione al territorio e alle persone per guidare Fiumicino nel medio e lungo periodo”

ll Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028, al termine della seduta, tracciando le linee strategiche e operative che guideranno l’azione amministrativa della città nei prossimi tre anni. Un passaggio che definisce obiettivi, priorità e indirizzi di sviluppo del territorio, ponendo le basi per le future scelte di bilancio e di governo della Città.

“Abbiamo portato all’attenzione del consiglio il DUP, uno degli atti più importanti della vita amministrativa del comune che rappresenta la visione strategica e la traiettoria politica e amministrativa che intendiamo dare a Fiumicino nel medio e lungo periodo – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – Con questo documento definiamo priorità obiettivi e azioni concrete tenendo insieme la sostenibilità finanziaria, le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. E’, in sostanza, il patto di coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. Il DUP nasce in un contesto complesso, segnato da sfide economiche sociali e ambientali che conosciamo bene, ma anche da grandi opportunità per una città come Fiumicino, una realtà con una vocazione strategica unica”.

“Le linee strategiche che guidano questo documento si basano su alcuni pilastri chiari – rimarca il Primo Cittadino – Il primo è lo sviluppo equilibrato del territorio; Fiumicino non è una città uniforme ma un insieme di realtà diverse, dal litorale alle campagne, dalle frazioni ai centri urbani che richiedono attenzioni diverse ed investimenti differenziati. Il DUP individua interventi mirati su manutenzione urbana, infrastrutture, decentramento amministrativo, viabilità e spazi pubblici, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali e migliorare la qualità della vita in tutte le zone del comune”.

“Il secondo – aggiunge – è la sostenibilità ambientale e la tutela degli animali. Il DUP rinforza l’impegno su tutela del litorale, difesa del suolo, transazione ecologica, efficientamento energetico e gestione responsabile dei rifiuti, in coerenza con le politiche europee e con le opportunità offerte dai finanziamenti nazionali e comunitari”.

“Il terzo elemento – proseguae – è lo sviluppo economico occupazionale; Fiumicino deve valorizzare le proprie eccellenze, il sistema aeroportuale, il turismo, la pesca e le attività produttive. Il DUP traccia una linea chiara di sostegno alle imprese, di semplificazione amministrativa e di attrazione degli investimenti, nella convinzione che la crescita economica sia la base per creare lavoro e garantire coesione sociale. Accanto a questo un focus particolare è rivolta a scuola, welfare e politiche sociali. Nessuna programmazione può dirsi completa se non mette al centro le persone, soprattutto le più fragili”.

“Il DUP rafforza l’impegno per servizi educativi di qualità, il sostegno alle famiglie, agli anziani, ai giovani e alle persone con disabilità, promuovendo una città inclusiva e solidale. Desidero sottolineare anche il lavoro fatto sulla solidità finanziaria dell’ente. Questo DUP è costruito su basi realistiche e responsabili, nel rispetto degli obiettivi di bilancio, al fine di garantire capacità di spese e affidabilità nell’operazione comunale. Ringrazio la maggioranza e l’opposizione che, ognuna nel proprio ruolo e con le rispettive competenze, hanno contribuito in modo significativo al dibattito” conclude Mario Baccini