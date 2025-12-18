Al Vittoria Beach Fiumicino la solidarietà prende forma grazie all’impegno di Salvatore Spataro

Una serata di solidarietà, spettacolo e aggregazione per regalare calore umano e inclusione alle persone più fragili

di Fernanda De Nitto

Una bellissima serata di solidarietà, amicizia, calore umano, spettacolo ed aggregazione è stata quella organizzata dal Vittoria Beach Fiumicino, insieme con Rete Impresa Balneari Isola Sacra, che ha promosso una cena di solidarietà, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

Tantissimi sono stati gli ospiti della serata che hanno potuto partecipare all’evento grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni territoriali Croce Rossa Italiana, Comitato di Fiumicino, Auser Lazio e Associazione Italiana della Caccia.

Obiettivo dell’evento, particolarmente voluto dal patron del Vittoria Beach Fiumicino Salvatore Spataro, è stato quello di donare alcune ore di spensieratezza, solidarietà, gioia e divertimento a coloro che con l’avvicinarsi del Natale si sentono più fragili e soli.

Grazie anche al sostegno del Conad di Fiumicino, delle sedi di Via Tempio della Fortuna e Via del Faro, è stata organizzata una cena di solidarietà. A seguire, grazie sempre alla poliedrica e vulcanica iniziativa del Vittoria Beach, protagonisti della serata sono stati i ballerini della “New Free Dance”.

Grazie alla spumeggiante conduzione della showgirl e attrice Eleonora Cecere, l’evento ha previsto l’esecuzione di tre coreografie dirette dal direttore artistico e coreografo Mirko Guastore, che hanno emozionato tutti i presenti per la potenza con il quale attraverso la danza i ballerini riescono a impersonare stati d’animo ed emozioni, con estrema professionalità ed attenzione.

Presenti all’evento di solidarietà il Sindaco Mario Baccini, insieme al consigliere comunale Alessio Coronas, tantissimi volontari della Croce Rossa Italiana di Fiumicino, a partire dal Presidente Daniela Tarantini, sempre impegnati in attività di solidarietà ed assistenza, che si sono occupati degli ospiti in sala, l’Auser Lazio con il Presidente Francesco Commodo, che sostiene attività dedicate all’ascolto e al sostegno delle persone più anziane, e la Rete Impresa Balneari Isola Sacra con il legale rappresentante Marco Lepre.

Anche la redazione di Fiumicino Online è stata ringraziata dai promotori dell’evento per la costante attenzione riposta nei confronti delle tematiche sociali e culturali del territorio.

Salvatore Spataro e sua moglie Venere si sono dichiarati soddisfatti per l’ottima riuscita dell’iniziativa di solidarietà che è nata dalla volontà del Vittoria Beach Fiumicino di rendere le festività un momento di incontro, gioia e amore.

“Quando facciamo solidarietà stiamo tutti un pò meglio. Credo che in questo momento, che ci avviciniamo al Natale, ci sia bisogno di incontrarci tutti insieme e sono convinto che tutto ciò sia testimonianza di come noi cerchiamo di vivere la solidarietà e dare una mano a chi rimane indietro – è quanto affermato dal Sindaco Mario Baccini, che ha aggiunto – Questo evento costituisce l’applicazione concreta dell’economia sociale di mercato, che si compone di associazioni di volontariato, persone e amministrazioni sensibili che hanno come obiettivo comune i bisogni della persona umana“.