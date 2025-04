Gestione rifiuti e decoro città, l’Amministrazione comunale respinge le critiche del centro sinistra

Costa: “Stiamo lavorando ogni giorno per sanare ciò che è stato fatto dalla precedente amministrazione”

L’amministrazione comunale di Fiumicino, per voce dell’assessore all’Ambiente Stefano Costa, via video social, respinge al mittente le forti critiche del centro sinistra sulla gestione del servizio raccolta rifiuti ingombranti e sul decoro della città.

“L’azienda e l’amministrazione comunale stanno agendo nella maniera dovuta quotidianamente – sottolinea Costa – facendo fronte anche agli incivili che non conferiscono rifiuti correttamente o li abbandonano indiscriminatamente, contro i quali siamo in campo per individuarli e sanzionarli. Chi critica oggi il servizio rifiuti sono le stesse persone della vecchia amministrazione che lo avevano affidato, con parametri ed una previsione, sottostimata, di 2125 tonnellate di ingombranti da conferire presso la discarica di Pesce Luna e presso le Isole Ecologiche, in una città di oltre 80 mila abitanti e 220 km quadrati“.

“Da quando governiamo, siamo passati a 3.182 tonnellate di ingombranti da conferire. Stiamo quindi, assieme all’azienda, che opera bene, lavorando ogni giorni per sanare ciò che è stato in precedenza sottostimato come quantitativo da smaltire e le difficoltà. Ed ancora abbiamo già pulito le spiagge libere in anticipo rispetto alla stagione balneare e migliaia di caditoie, intervento mai avviato negli anni precedenti con la stessa regolarità. Inviterei a riflettere. Stop a strumentalizzazioni“, conclude l’assessore sul social