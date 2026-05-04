Furti a Fiumicino, cresce l’allarme sicurezza

Califano (Pd) attacca: “Serve più presenza delle forze dell’ordine. Baccini chieda subito risorse al Governo”

Un’ondata di furti sta colpendo nelle ultime settimane il territorio di Fiumicino, in particolare le zone di Isola Sacra, dove cittadini sempre più preoccupati segnalano incursioni nelle abitazioni a qualsiasi ora del giorno. A riaccendere il dibattito sulla sicurezza è la consigliera regionale del Partito Democratico e segretaria comunale del Pd, Michela Califano, che denuncia una vera e propria escalation di episodi criminosi e chiede un intervento immediato delle istituzioni. Nel mirino anche l’amministrazione comunale, accusata di immobilismo di fronte a un fenomeno che, secondo l’esponente dem, non può più essere sottovalutato.

“Nelle ultime settimane ho ricevuto innumerevoli segnalazioni riguardo a una preoccupante escalation di furti nelle abitazioni di Isola Sacra e Fiumicino, avvenuti agli orari più disparati, persino in pieno giorno. Complici le recenti festività, una o più bande hanno letteralmente razziato ville e appartamenti, generando nei cittadini un profondo senso di paura e insicurezza” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano

“Per questo motivo – prosegue – chiedo ufficialmente al Sindaco Baccini di sollecitare il Ministero competente affinché vengano garantite alle nostre Forze dell’Ordine maggiori risorse per operare sul territorio. Mi domando, inoltre, che fine abbiano fatto le tanto sbandierate misure annunciate, task force e protocolli che sono, purtroppo, rimasti lettera morta”.

“Fiumicino soffre da tempo di gravi problemi legati alla microcriminalità. La situazione va affrontata di petto, evitando annunci sui giornali a cui segue il solito immobilismo che dura ormai da tre anni. I cittadini sono esasperati. Il Sindaco alzi il telefono e pretenda un intervento dal ‘suo’ Governo, visto che sulla sicurezza sono secoli che fanno campagna elettorale prendendoci in giro” conclude Michela Califano